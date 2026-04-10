На Самбірщині побудують птахофабрику для розведення бройлерів

У селі Стара Ропа неподалік Старого Самбора на Львівщині планують побудувати птахофабрику, де вирощуватимуть курей-бройлерів до 500 тис. голів на рік. Ініціатором будівництва є колишній староста в одному з округів у Самбірському районі.

Птахофабрику мають намір звести на території колишнього господарського двору у селі Стара Ропа (7 км від міста Старий Самбір). На ділянці 5,9 га планують облаштувати кілька пташників та допоміжні споруди. На фермі одночасно утримуватимуть близько 85 тис. курей-бройлерів, загалом на рік – до 510 тис. голів.

Власником проєкту є місцеве ТзОВ «Курочка Біб».

«Соціально-економічний вплив від діяльності підприємства має позитивний характер. Основними чинниками є [плановане] збільшення надходжень до місцевого бюджету, створення нових робочих місць та створення сприятливих умов для подальшої роботи підприємства, покращення економічної ситуації регіону», – йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Курочка Біб» зареєстроване у Старому Самборі та має статутний капітал 7,42 млн грн. Основний вид діяльності – розведення свійської птиці. До лютого 2026 року компанія мала назву «Теплодіменерго» та займалась вантажними автоперевезеннями.

Від лютого одноосібним власником та директором ТзОВ вказаний місцевий підприємець Віктор Капустинський. Інших бізнесів він не має, до 2024 року чоловік працював старостою в окрузі №1 (села Чаплі, Гуманець, Іванів, Павлівка, Райнова) Хирівської міської ради.