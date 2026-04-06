Великдень в українській традиції є одним із найважливіших свят, що поєднує духовність і давні звичаї. Особливе місце в підготовці займає випікання паски – святкового хліба, який символізує життя, достаток і благословення. З цим процесом пов’язано чимало правил і вірувань, що формувалися століттями. Вважалося, що не лише інгредієнти, а й настрій господині впливають на результат. У які дні пекти паску, пише ТСН.

Коли пекти паску

Найсприятливішим днем для випікання паски традиційно вважається Чистий четвер. Саме після прибирання оселі та завершення щоденних справ господині бралися до тіста. Допускається також випікання у Велику суботу, особливо якщо потрібно приготувати багато пасок. Натомість Страсна п’ятниця вважається днем суворої заборони для будь-якої роботи з тістом, адже це час скорботи за Ісус Христос.

Як пекти паску за традиціями

Роботу з тістом починайте лише у спокійному настрої та з добрими думками. Дотримуйтеся тиші в оселі, не сваріться та не створюйте зайвого шуму. Замішуйте тісто акуратно, давайте йому достатньо часу для підйому. Перед випіканням промовляйте молитву або добрі побажання для родини. Ставте паски в добре розігріту духовку та не відкривайте її без потреби.

Символіка та прикмети

Традиційно паску прикрашали не глазур’ю, а фігурками з тіста, хрестами, колосками та пташками. Вони символізували віру, урожай і добробут. Висока та пишна паска вважалася добрим знаком на рік, обіцяючи здоров’я і достаток. Якщо ж випічка не вдалася, це сприймали як застереження, тому до процесу ставилися з особливою увагою та повагою.