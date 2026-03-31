фото Nekrasovakitchen

Швидко пофарбувати великодні яйця можна без складних технік. Для цього використовують простий спосіб, який дозволяє отримати яскравий результат за кілька хвилин. Nekrasovakitchen розповідає, як пофарбувати яйця без зайвого клопоту. Що вам потрібно: Яйця відварені. Вода – 1 літр. Барвник для яєць – 1 пачка або 5 грамів. Оцет 0% – 3 столові ложки. Олія – 1-2 столові ложки. Як пофарбувати яйця: Відваріть яйця заздалегідь, щоб вони повністю охололи. У велику миску вилийте 1 літр теплої води та додайте барвник для яєць. Можете обрати будь-який колір. Також до розчину додайте 3 столові ложки 9% оцту – це допоможе закріпити колір. Все добре перемішайте, щоб барвник повністю розчинився у воді. Візьміть трохи олії і змастіть руки. Потім візьміть яйце і легенько покрийте його олією з усіх боків. Можна ще трішки додати олії прямо на яйце і рівномірно розтерти. Саме завдяки олії і виходить такий нерівномірний малюнок. Яйце опустіть в підготовлений розчин. Довго тримати яйце в ньому не потрібно. Коли ви опустите всі яйця, можна зачекати кілька хвилин і дістати їх ложкою. Викладіть яйця на паперовий рушник, щоб зайва рідина увібралась в рушник.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter