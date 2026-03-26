Унікальний малюнок на кожному яйця: як легко пофарбувати крашанки рисом
Оригінально прикрасити яйця можна без складних технік – достатньо використати звичайний рис. Такий спосіб дозволяє створити яскравий крапчастий візерунок, і кожна крашанка виходить унікальною.
Що потрібно для фарбування:
- Яйця – заздалегідь вимиті та відварені. Краще фарбувати їх, поки вони ще гарячі.
- Рис – приблизно по 150 грамів на кожен колір.
- Сухі харчові барвники.
- Оцет – по пів чайної ложки на кожну місткість.
- Гаряча вода – по одній столовій ложці.
- Пластикові лотки об’ємом по 500 мілілітрів із кришками, що щільно закриваються.
Як пофарбувати яйця?
- Висипте сухий барвник у порожній лоток. Додайте туди пів чайної ложки оцту та одну столову ложку гарячої води. Ретельно розмішайте, щоб фарба розчинилась.
- Насипте у цей розчин 150 грамів рису і добре перемішайте. Рис повинен бути розсипчастим.
- Якщо ви бачите на дні зайву рідину, просто зачекайте кілька хвилин, поки рис не вбере всю вологу.
- Коли рис стане кольоровим і сухим на вигляд, візьміть гаряче яйце і покладіть його в лоток із рисом.
- Закрийте кришку і починає обережно струшувати місткість. Яйце буде перекочуватися всередині, а рисинки залишатимуть на ньому колір.
- В процесі ви можете відкривати лоток і перевіряти інтенсивність забарвлення.
За матеріалами ТСН та Тані Будченко.
