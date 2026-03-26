фото TanyaBiser

Такий спосіб дозволяє створити яскравий крапчастий візерунок, і кожна крашанка виходить унікальною

Оригінально прикрасити яйця можна без складних технік – достатньо використати звичайний рис. Такий спосіб дозволяє створити яскравий крапчастий візерунок, і кожна крашанка виходить унікальною. Що потрібно для фарбування: Яйця – заздалегідь вимиті та відварені. Краще фарбувати їх, поки вони ще гарячі. Рис – приблизно по 150 грамів на кожен колір. Сухі харчові барвники. Оцет – по пів чайної ложки на кожну місткість. Гаряча вода – по одній столовій ложці. Пластикові лотки об’ємом по 500 мілілітрів із кришками, що щільно закриваються. Як пофарбувати яйця? Висипте сухий барвник у порожній лоток. Додайте туди пів чайної ложки оцту та одну столову ложку гарячої води. Ретельно розмішайте, щоб фарба розчинилась. Насипте у цей розчин 150 грамів рису і добре перемішайте. Рис повинен бути розсипчастим. Якщо ви бачите на дні зайву рідину, просто зачекайте кілька хвилин, поки рис не вбере всю вологу. Коли рис стане кольоровим і сухим на вигляд, візьміть гаряче яйце і покладіть його в лоток із рисом. Закрийте кришку і починає обережно струшувати місткість. Яйце буде перекочуватися всередині, а рисинки залишатимуть на ньому колір. В процесі ви можете відкривати лоток і перевіряти інтенсивність забарвлення. За матеріалами ТСН та Тані Будченко.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

