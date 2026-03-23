Він дозволяє отримати незвичайні відтінки від блакитного до синього

Пофарбувати яйця до Великодня можна й без штучних барвників – для цього достатньо використати звичайний чай каркаде. Він дозволяє отримати незвичайні відтінки від блакитного до синього. УНІАН розповідає, як правильно пофарбувати яйця чаєм каркаде. Як пофарбувати яйця? Інгредієнти: Вода – 500 мілілітрів. Каркаде – 50 грамів. Оцет – 1 столова ложка. Спосіб використання: Закип’ятіть 500 мілілітрів води й додайте чай. Варіть напій кілька хвилин і занурте в нього зварені попередньо яйця. Вони мають бути повністю покриті чаєм. При необхідності можна долити ще трохи води в каструлю. Потім додайте в чай оцет. Він допоможе зробити колір яскравішим і більш стійким. Вимкніть вогонь під каструлею і залиште яйця в чаї. Каструлю накрийте кришкою. Час фарбування таких яєць може становити від 30 хвилин до декількох годин залежно від бажаної насиченості забарвлення. Час від часу ви можете діставати яйця і перевіряти, чи влаштовує вас колір. Після фарбування яйця не можна одразу мити, інакше фарба змиється. Краще викладіть яйця на паперові серветки і дайте їм обсохнути.

