У Трускавці відкрили унікальне родовище розсолів

У Трускавці, що на Львівщині відкрили нове родовище мініреальних розсолів іхньою високою концентрацією солі: 360 – 365 г/л, що перевищує показники Мертвого моря. Наразі воду досліджують, а про можливі варіанти її застосування розповів Лев Грицак – гендиректор санаторію «Карпати», де власне і виявили родовище, пише lviv.media.

Зазначають, що свердловину пробурили наприкінці 2025 року на глибині 116 метрів. Наразі підприємство отримало дозвіл на розробку родовища строком на 10 років.

«Це вперше в Трускавці вода з такою високою концентрацією. Вона містить велику кількість мікроелементів, серед яких є рідкісні лікувальні компоненти», – зазначив Лев Грицак. За його совами, наразі воду не використовують для лікування, розсоли поки що досліджують разом із науковцями з Одеси.

Водночас керівник санаторію зазначив, що вода складна в експлуатації, зокрема, через високу концентрацію солі, що може пошкоджувати обладнання.

«Коли відкачували свердловину і запустили воду в декоративний басейн, в нас утворилося на 4 см солі. Ми її зібрали і поскладали на склад. Вона наразі до кінця недосліджена», – повідомив фахівець. Він також припустив, що сіль можна буде використовувати згодом, з певними доопрацюваннями. Наприклад, як кухонну сіль, або пресувати її та використовувати для лікувальних ванн.

Зауважимо, що ГКК «Карпати» є приватним закладом: 75% статуного капіталу належить ТОВ «Істина-Х», власником якого і є директор санаторію Лев Грицак. Зауважимо, що Грицаку 74 роки, він двічі був міським головою Трускавця (з 2002 по 2010 рік).

