Прокуратура судиться про повернення 5 га в Завадові Львівській громаді

Прокуратура подала позов в інтересах Львівської міськради про розірвання договору оренди та повернення громаді понад 5 га урочища-гори Берекавиця в селі Завадів поблизу Львова. Ділянка була передана в оренду ТОВ «Парк-Берекавиця» під будівництво культурно-спортивного комплексу, однак тривалий час простоює і заростає.

Як повідомили у середу, 8 квітня, у прокуратурі Львівщини, суд відкрив провадження у справі за позовом прокурорів до фізичної особи та приватного товариства.

«Прокурори встановили, що у 2008 році сільська рада передала в довгострокову оренду земельну ділянку для будівництва культурно-спортивного комплексу. Йдеться про 5 га земель природно-заповідного ареалу гори Берекавиця у селі Завадів. Попри це, товариство у визначені строки комплекс не збудувало», – сказано в повідомлення прокуратури.

За даними прокурорів, орендар систематично не сплачував орендну плату – сума заборгованості перевищує 1,6 млн грн. Оскільки ділянка не використовувалась за призначенням понад 18 років, це призвело до погіршення її якості та неконтрольованого заростання лісу.

Львівська фірма не використовує землю за призначенням та заборгувала за орендну плату

У результаті прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди, повернення ділянки у власність громади та стягнення заборгованості за оренду.

У 2024 році управління держконтролю за використанням та охороною земель Львівської міськради повідомляло, що ТОВ «Парк-Берекавиця» з порушенням використовує 5 га в урочищі гори Берекавиця у селі Завадів. Земля перебувала в оренді компанії з 2017 року. Оскільки там нічого не збудували, ділянка поросла лісом.

За даними YouControl, ТОВ «Парк-Берекавиця» зареєстроване у Львові понад 9 років тому. Статутний капітал – 90 тис. грн. Основний вид діяльності компанії – організація будівництва будівель. Власником є львів’янин Сергій Васечко, який відомий також через скандал зі знищенням мозаїки на вул. Володимира Великого.

Іншим відповідачем у справі є мешканець Зашкова Андрій Подільчак – засновник фермерського господарства «Берекавиця», що займається вирощуванням кісточкових фруктів.