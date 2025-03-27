Ігор Василів народним депутатом є вже шість років

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Василів з Тернопільщини оприлюднив декларацію про свої доходи за 2024 рік. Згідно з нею, нардеп заробив понад 700 тис. грн у Верховній Раді. Також обранець задекларував майже 1,2 млн грн спадщини і доходу від продажу нерухомого майна. Його дружина Марія Сметаніна зазначила 1,3 млн грн готівки.

У декларації за 2024 рік народний депутат задекларував 8 об’єктів нерухомості. Така ж нерухомість була задекларована ним за 2023 рік. Ігор Василів з 2020 року володіє житловим будинком площею понад 135 м2 і земельною ділянкою площею 166 м2 в селі Байківці біля Тернополя. Його дружина з 2020 року має дві квартири в Києві площами – 84 та 40 м2. Також в декларації вказана ще одна квартира, в якій проживають подружжя, однак належить вона Олександру Федоренко. В ще одному житловому будинку в Підволочиську зареєстроване місце проживання сина Ігора Василіва Матвія. Належить цей дім Надії Хемій. Наразі місце проживання Матвія Василів також зареєстровано в США. Там він проживає в квартирі, яка належить громадянину США. Пасинок нардепа має зареєстроване місце проживання в кімнаті у столиці Польщі Варшаві. Житло належить польському ТОВ «Р4Р Варшава Віляновська».

Ігор Василів задекларував 4 автомобілі, одним з них – Audi Q8 2019 року випуску, він володіє особисто з 2021 року. Вартість цього авто складає 1,37 млн грн. Ще три автомобілі має його дружина Марія Сметаніна: DAF 95 XF 430 1998 року випуску, Fiat Ducato 1994 року випуску, MAN 19.403 FLT 1998 року випуску. За Марією Сметаніною зареєстровані корпоративні права в двох підприємствах – ТОВ «Престиж 2017» та «Олімп Тревел ЛТД».

Нардеп отримав за 2023 рік 717 тис. грн зарплати, це на 80 тис. грн більше, а ніж за 2023 рік. Ігор Василів задекларував також в 2024 році спадщину від Фаїни Василів в розмірі 597 тис. грн. Також від продажу нерухомого майна громадянину Михайлу Боровинському він отримав 600 тис. грн доходу.

Дружина Василіва отримала понад 165 тис. грн зарплати та майже 42 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Ігор Василів тримає 41,5 тис. євро, 16 тис. доларів готівкою. В банках є понад 700 тис. грн. За 2023 рік він декларував лише 50 тис. грн. Його дружина Марія Сметаніна має 1,35 млн грн, 5670 євро та 3400 доларів готівкою. Також зазначається, що дружина нардепа позичила третім особам понад 1,35 млн грн.

За інформацією руху «Чесно», Ігоря Василіва обрали в 2019 році народним депутатом 9 скликання по 164 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга народу». Він балотувався як безпартійний. Ігор Василів є членом однойменної фракції та членом Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВРУ. З 2006 року він був приватним підприємцем. З 2014 року – співзасновник першого волонтерського логістичного Центру допомоги бійцям АТО у Тернополі та голова Тернопільського обласного осередку ВО «Автомайдан». Співзасновник ГО «Інформаційне агентство “Терміново”» та ГО «Автомайдан Галичина». Закінчив Тернопільський технічний університет ім. Пулюя за спеціальністю «інженер-електрик».