Син і пасинок Василів проживають в США та Польщі

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Василів з Тернопільщини оприлюднив декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з документом, нардеп заробив понад 639 тис. гривень. Також обранець задекларував 8 об’єктів нерухомості та 4 автомобілі. Частина нерухомості та транспортних засобів належить його дружині Марії Сметаніній. Син Матвій і пасинок Святослав Ігоря Василіва проживають в США та Польщі.

В декларації за 2023 рік нардеп задекларував 8 об’єктів нерухомості. Ігор Василів володіє житловим будинком площею понад 135 м2 і земельною ділянкою площею 166 м2 в селі Байківці біля Тернополя. В його право власності вони перейшли в 2020 році. Його дружина має дві квартири в Києві площами – 84 та 40 м2. У її власності житло зареєстровано з 2020 року. Також в декларації вказана ще одна квартира, в якій проживають подружжя Василів, однак належить вона Олександру Федоренко. В ще одному житловому будинку в Підволочиську зареєстроване місце проживання сина Ігора Василіва Матвія. Належить цей дім Надії Хемій. Наразі місце проживання Матвія Василів також зареєстровано в США. Там він проживає в квартирі, яка належить громадянину США. Пасинок нардепа має зареєстроване місце проживання в кімнаті у столиці Польщі Варшаві. Житло належить польському ТОВ «Р4Р Варшава Віляновська». В декларації за 2021 рік також значилися нерухоме майно, яким володіла матір нардепа. Зокрема земельна ділянка та садовий будинок в селі Старий Збараж, та пай в селі Стецьки Хмельницької області. В декларації за 2023 рік цього нерухомого майна вже не має.

Ігор Василів задекларував 4 автомобілі, одним з них – Audi Q8 2019 року випуску, він володіє особисто з 2021 року. Вартість цього авто складає 1, 37 млн грн. Ще 3 автомобілі має його дружина Марія Сметаніна: DAF 95 XF 430 1998 року випуску, Fiat Ducato 1994 року випуску, MAN 19.403 FLT 1998 року випуску. В декларації за 2022 рік в Марії Сметаніної було 4 автомобілі, один з них вона продала. За Марією Сметаніною зареєстровані корпоративні права в двох підприємствах – ТОВ «Престиж 2017» та «Олімп Тревел ЛТД».

Нардеп отримав за 2023 рік 639 тис. грн зарплати, це на майже 200 тис. грн більше, а ніж за 2022 рік. Дружина Василіва отримала понад 156 тис. грн зарплати та майже 1,6 млн грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Також від продажу авто вона отримала 400 тис. грн.

Ігор Василів тримає 41,5 тис. євро, 16 тис. доларів готівкою. В банку є понад 50 тис. грн. Марія Сметаніна має 1,4 млн грн, 5670 євро та 3400 доларів готівкою. Також зазначається, що дружина нардепа позичила третім особам понад 1,3 млн грн.

За інформацією руху «Чесно», Ігоря Василіва обрали в 2019 році народним депутатом 9 скликання по 164 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга народу». Він балотувався як безпартійний. Ігор Василів є членом однойменної фракції та членом Комітету з питань транспорту та інфраструктури ВРУ. З 2006 року він був приватним підприємцем. З 2014 року – співзасновник першого волонтерського логістичного Центру допомоги бійцям АТО у Тернополі та голова Тернопільського обласного осередку ВО «Автомайдан». Співзасновник ГО «Інформаційне агентство “Терміново”» та ГО «Автомайдан Галичина». Закінчив Тернопільський технічний університет ім. Пулюя за спеціальністю «інженер-електрик».