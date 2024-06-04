Микола Люшняк кілька разів переобирався і є народним депутатом з 2014 року

Народний депутат Микола Люшняк з Тернопільщини подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, нардеп за 2023 рік заробив понад 678 тис. гривень. Також він задекларував 23 об’єкти нерухомості, один автомобіль та мисливський карабін. Дружина нардепа Ольга Люшняк володіє корпоративними правами на два товариства з обмеженою відповідальністю.

В декларації за 2023 рік народний депутат зазначив 22 об’єкти нерухомості і один житловий будинок, який наразі перебуває на стадії будівництва. Також Микола Люшняк в цьому розділі вказав і орендований його синок дім в Канаді. Загалом нардеп володіє великим будинком площею 415, 5 м2 та п’ятьма земельними ділянками площею 865 м2, 200 м2, 500 м2, 500 м2 та 569 м2 в селі Поляниця Івано-Франківської області. Три ділянки він отримав у власність 11 листопада 2020 року. В 2019 році Микола Люшняк придбав в цьому ж селі ще один будинок площею 708 м2 і вартістю 354 669 грн. Ще дві земельні ділянки нардеп має в селі Вишнівчик Золотниківської громади на Тернопільщині. В Києві обранець орендує квартиру площею 90 м2. Ольга Люшняк має у власності землю та будинок площею 280 м2 в селі Петриків біля Тернополя, де вся сім’я Люшняк фактично проживає. Дружина також володіє половиною земельної ділянки і житлового будинку в селі Ямельниця Львівської області. Інша частина належить громадянину Роману Марчуку. Ще дві ділянки площею понад 800 м2 і 1269 м2 є в Ольги Люшняк в Поляниці. Ще дві земельні ділянки є в селі Петриків у власності, а орендує землю Ольга Люшняк в Бережанській громаді, її площа становить 199980 м2. Жінка має нерухомість і в селі Дружба Микулинецької громади. Це нежитлове приміщення площею 1684,3 м2 та ділянка площею 1179 м2.

В декларації Микола Люшняк також вказав, що його син Тадей проживає в Канаді в приватному будинку, який орендує на час воєнного стану. В об’єктах незавершеного будівництва нардеп задекларував житловий будинок в Поляниці, загальною площею 591 м2 і який належить його дружині.

У декларації за 2022 рік нардеп вказав, що придбав мисливський карабін німецької фірми Blaser, вартість якого склала 270 тис. грн. Цю ж зброю він зазначив і в декларації за 2023 рік. Микола Люшняк свого власного авто не має, а користується транспортом дружини – Audi Q7 2019 року випуску і вартістю майже 500 тис. грн. Також він орендує ще одне авто в ТОВ «Агропіль» марки Toyota Camry 2020 року випуску.

У Ольги Люшняк є корпоративні права на дві фірми – ТОВ «Синевір» та ТОВ «Тернопільсортнісіннєовоч». Частка в статутному капіталі першої становить 100%. Частка в ТОВ «Тернопільсортнісіннєовоч» є меншою і складає 60,8%. Микола Люшняк зареєстрував торгову марку Gora.

За основним місцем роботи у Верховній Раді Микола Люшняк отримав 678 тис. грн. Також він отримав 27,7 тис. грн за викладацьку працю в Подільському державному університеті. Від надання майна в оренду Микола Люшняк одержав 540 тис. грн. Ольга Люшняк отримала зарплату в ТОВ «Золотники-Агро» понад 310 тис. грн. Також дружина нардепа продала рухоме майно і одержала 1,45 млн грн доходу. Від надання майна в оренду вона отримала майже 374 тис. грн.

Нардеп тримає готівкою 18 200 доларів, 2400 євро. На банківських рахунках розміщено – 210 тис. грн. Це на 540 тис. грн менше, а ніж нардеп задекларував в 2022 році. Дружина Ольга Люшняк готівкою тримає 26 тис. доларів та 2 тис. євро. На банківських рахунках має майже 5 тис. грн та 3 тис. канадських доларів. Син Тадей в банку Канади має 12,5 тис. канадських доларів.

В декларації Микола Люшняк також зазначив, що його дружина Ольга має оформлену позику, яку вона взяла в тернопільського аграрія Петра Гадза в сумі 2 млн грн. Борг за рік зменшився на 1 млн грн, адже в декларації за 2022 рік нардеп зазначив його в розмірі 3 млн грн. Також Люшняки мають кредит в розмірі понад 131 тис. гривень.

Додамо, що за даними руху «Чесно» Микола Люшняк у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 166 округу (Тернопільська область) як безпартійний самовисуванець. З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи «Довіра». Член Комітету з питань бюджету. Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка» за округом №166 (Тернопільська область) як безпартійний. У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за тим же округом від партії «УДАР», був членом партії. У 2010 році балотувався до Тернопільської міської ради від Аграрної партії України.

З травня 2002 до 2014 року обіймав посаду директора ТОВ «Галич Агро-Стек», також був засновником ТОВ «Золотники Агро». Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство». Кандидат сільськогосподарських наук.