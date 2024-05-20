Міський голова Чорткова оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Володимир Шматько за цей період отримав 700 тис. грн зарплати
Голова Чортківської громади Володимир Шматько оприлюднив декларацію за 2023 рік. Згідно з документом, мер Чорткова за цей період отримав 700 тис. гривень. Його дружина Мар’яна Шматько заробила майже 119 тис. грн, а у 2022 році придбала земельну ділянку в селі Біла Чортківської громади площею 2000 м2. Вартість землі становила понад 59 тис. грн.
Міський голова Чорткова Володимир Шматько у своїй декларації про доходи за 2023 рік зазначив зарплатню в розмірі 700 тис. грн. Дружина мера Чорткова Мар’яна Шматько отримала майже 119 тис. грн зарплати. Працює жінка в управлінні освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради.
В нерухомості мера Чорткова нічого не змінилося в порівнянні з 2022 роком. У власності Володимира та Мар’яни Шматька є дачний будинок в селі Біла Чортківської громади, в якому вони проживають разом з донечками. Площа будинку – 168 м2. Також є земельна ділянка, для обслуговування цього будинку, площею 662 м2. В декларації вказано, що 8 грудня 2022 року дружини мера Чорткова придбала ще одну земельну ділянку в селі Біла загальною площею 2000 м2.
Володимир Шматько їздить на автомобілі Jeep Renegade 2017 року випуску, хоча цей транспорт перебуває у власності дружини. Мар’яна Шматько купила цей автомобіль в 2021 році за понад 360 тис. грн. Також в сім’ї є ще одна автівка – ВАЗ 2121, яка належить самому Шматьку.
У декларації мер Чорткова також зазначив готівку. В його розпорядженні є 60 тис. гривень (це на 10 тис. грн менше, а ніж в 2022 році), 2 тис. доларів та 3 тис. євро. В 2021 році він задекларував 120 тис. гривень, 11 тис. доларів та 5000 євро.
Додамо, що 31 жовтня 2023 року поліція Тернопільщини оголосила міському голові Чорткова Володимиру Шматьку про підозру у службовій недбалості. Правоохоронці підозрюють чиновника у виділенні землі підприємцям без відповідного рішення сесії. Сам мер зазначив ZAXID.NET, що йдеться не про службове підроблення, а про те, що просто була порушена процедура голосування.
Володимир Шматько був обраний на посаду голови Чорткова в 2015 році. Народився 10 квітня 1986 року в селі Біла Чортківського району. В 2003 році закінчив навчання у місцевій загальноосвітній школі. В 2008 році отримав магістра за кваліфікацією інженер-еколог в Галицькій академії м. Івано-Франківськ. В 2006 – 2010 роках був депутатом Чортківської районної ради V скликання. З 2007 – 2010 роках – радник голови Чортківської районної ради. З 2010 по 2015 рік працював на посаді Білівського сільського голови. З 2015 року по теперішній час – Чортківський міський голова.