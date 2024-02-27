В декларацію депутат вніс мисливський карабін

Народний депутат Микола Люшняк з Тернопільщини подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив понад 1 млн 940 тис. гривень. Також він 22 об’єкти нерухомості, один автомобіль та мисливський карабін. Дружина нардепа Ольга Люшняк володіє корпоративними правами на два товариства з обмеженою відповідальністю.

В декларації за 2022 рік народний депутат зазначив свою дружину Ольгу, сина Тадея та двох доньок – Василину та Анну. Микола Люшняк задекларував 22 об’єктів нерухомості. Нардеп володіє великим будинком площею 415, 5 м2 та п’ятьма земельними ділянками площею 865 м2, 200 м2, 500 м2, 500 м2 та 569 м2 в селі Поляниця Івано-Франківської області. Три ділянки він отримав у власність 11 листопада 2020 року. В 2019 році Микола Люшняк придбав в цьому ж селі ще один будинок площею 708 м2 і вартістю 354 669 грн. Ще дві земельні ділянки нардеп має в селі Вишнівчик Золотниківської громади на Тернопільщині. В Києві обранець орендує квартиру площею 90 м2. Ольга Люшняк має у власності землю та будинок площею 280 м2 в селі Петриків біля Тернополя, де вся сім’я Люшняк має право користування. Дружина також володіє половиною земельної ділянки і житлового будинку в селі Ямельниця Львівської області. Інша частина належить громадянину Роману Марчуку. Ще дві ділянки площею понад 800 м2 і 1269 м2 є в Ольги Люшняк в Поляниці. Ще дві земельні ділянки є в селі Петриків у власності, а орендує землю Ольга Люшняк в Бережанській громаді, її площа становить 199980 м2. Жінка має нерухомість і в селі Дружба Микулинецької громади. Це нежитлове приміщення площею 1684,3 м2 та ділянка площею 1179 м2.

В декларації Микола Люшняк також вказав, що його син Тадей проживає в Канаді в приватному будинку, який орендує на час воєнного стану. В об’єктах незавершеного будівництва нардеп задекларував житловий будинок в Поляниці, загальною площею 591 м2 і який належить його дружині.

У 2022 році обранець придбав мисливський карабін німецької фірми Blaser, вартість якого склала 270 тис. грн. Нардеп свого авто не має, а користується транспортом дружини – Audi Q7 2019 року випуску і вартістю майже 500 тис. грн. У Ольги Люшняк є корпоративні права на дві фірми – ТОВ «Синевір» та ТОВ «Тернопільсортнісіннєовоч». Микола Люшняк зареєстрував торгову марку Gora.

За основним місцем роботи у Верховній Раді Микола Люшняк отримав 490 тис. грн. Також обранець отримав понад 11 тис. грн за викладацьку працю. Від надання майна в оренду він одержав 760 000, 500 000 та 180 000 гривень. Ольга Люшняк отримала зарплати в ТОВ «Золотники-Агро» 298 137 гривень. Нардеп тримає готівкою 18 200 доларів, 2400 євро. На банківських рахунках розміщено – 756 тис. грн. Дружина Ольга Люшняк готівкою тримає 26 тис. доларів та 2 тис. євро. На банківських рахунках має понад 37 тис. гривень. Син Тадей Люшняк в банку Канади має 5980 канадських доларів.

В декларації Микола Люшняк також зазначив, що його дружина Ольга має оформлену позику, яку вона взяла в тернопільського аграрія Петра Гадза в сумі 3 млн гривень. Також Люшняки мають кредит в розмірі понад 131 тис. гривень.

Додамо, що за даними руху «Чесно» Микола Люшняк у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 166 округу (Тернопільська область) як безпартійний самовисуванець. З 6 грудня 2019 року – член депутатської групи «Довіра». Член Комітету з питань бюджету. Народний депутат 8 скликання. Обраний у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка» за округом №166 (Тернопільська область) як безпартійний. У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання за тим же округом від партії «УДАР», був членом партії. У 2010 році балотувався до Тернопільської міської ради від Аграрної партії України.

З травня 2002 до 2014 року обіймав посаду директора ТОВ «Галич Агро-Стек», також був засновником ТОВ «Золотники Агро». Закінчив Львівський національний аграрний університет за спеціальністю «Плодоовочівництво та виноградарство». Кандидат сільськогосподарських наук.