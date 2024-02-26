Віктор Маслей задекларував 9 об'єктів нерухомості

Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей опублікував декларацію про доходи за 2021 і 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, головний рятувальник за 2022 рік заробив майже 1 млн гривень. Його дружина Наталя Маслей отримала понад 180 тис. грн зарплати. У сім’ї задекларували 9 об’єктів нерухомості.

Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей декларацію за 2022 рік оприлюднив 21 січня 2024 року. В документах він вказав свою дружину Наталю та доньку Соломію. У декларації за 2021 рік також був вказаний син – Євген Маслей.

В документах головний рятувальник вказав 9 об’єктів нерухомості, 6 з яких володіє його дружина. В Маслеїв є житловий будинок площею 214 м2 та земельна ділянка площею 329 м2 в Смиківцях під Тернополем. Кожен член сім’ї володіє четвертою частиною помешкання. У власності Віктора Маслея є земельна ділянка площею 500 м2 в селі Берем’яни Бучацької громади. В його дружини є п’ять земельних ділянок в селі Панасівка Залозецької громади. Там же є невеликий будинок площею 42,6 м2, який вона отримала у власність в 2020 році.

Віктор Маслей має автомобіль Toyota Highlander 2014 року випуску, придбаний в 2020 році за 420 тис. грн. За 2022 рік головний рятувальник отримав понад 990 тис. грн зарплати. Це на 360 тис. грн більше, а ніж він отримав в 2021 році. За викладацьку роботу в Західноукраїнському національному університеті йому заплатили понад 9 тис. грн. Також Віктор Маслей задекларував подарунок від Тернопільської міської ради в грошовій оцінці – понад 600 гривень. Його дружина заробила в ТОВ «Інвестком Трейд» 188 138 грн. В цій же фірмі працевлаштована донька Віктора Маслея, Соломія, яка отримала 83 760 грн. Наталя Маслей також отримала дохід від надання в оренду паїв – майже 8 тис. грн.

За 2022 рік Віктор Маслей задекларував 25 тис. доларів та 10 тис. євро готівкою. На банківських рахунках в нього є понад 128 тис. гривень.

Віктор Маслей на посаді керівника Головного управління ДСНС в Тернопільській області з 1 серпня 2014 року. До призначення працював першим заступником начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області (березень 2013 — серпень 2014). А до того першим заступником начальника Територіального управління МНС у Тернопільській області (лютий 2012 — березень 2013). В рятувальній службі Тернопільщини почав працювати з 1995 року, був на різних посадах від начальника караулу до старшого інженера. Закінчив Львівське пожежно-технічне училище (1995), Черкаський інститут пожежної безпеки (1999). Народився 11 вересня 1975 року в місті Тернопіль Тернопільської області.