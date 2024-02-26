Роман Гудак очолює Головне управління ДСНС України у Закарпатській області з 2015 року

Начальник Головного управління ДСНС України у Закарпатській області Роман Гудак опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Роман Гудак задекларував 979,6 тис. грн зарплати і 297 тис. грн пенсії. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік він заробив у ДСНС 438,4 тис. грн. Також у 2021 році головний рятувальник Закарпаття отримав 103,8 тис. грн пенсії та майже 77 тис. грн зарплати за сумісництвом у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та Ужгородському національному університеті.

На банківських рахунках у Романа Гудака розміщено 201 тис. грн, ще 45 тисяч доларів та 32 тисячі євро він тримає готівкою. Живе рятувальник в будинку дружини, а їздить на Skoda Octavia 2015 року випуску і вартістю 101 тис. грн.

Дружина керівника ДСНС у Закарпатській області Оксана Гудак заробила у загальноосвітній школі села Тересва 253,2 тис. грн. У її власності 2 земельні ділянки, будинок та Audi Q7 2013 року випуску за 511,4 тис. грн.

Роман Гудак очолює Головне управління ДСНС України у Закарпатській області з 2015 року з перервою у 2021 році, коли суд поновлював на цій посаді його попередника – депутата Закарпатської обласної ради від ОПЗЖ Мирослава Щербея.