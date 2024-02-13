У власності Ігора Василів є будинок та земельна ділянка в селі під Тернополем

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Василів з Тернопільщини подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив майже 460 тис. гривень. Також обранець задекларував п’ять автомобілів, чотири з яких належить його дружині Марії Сметаніній. Нардеп задекларував 6 об’єктів нерухомості, з яких йому належить на правах власності будинок та земельна ділянка в селі Байківці під Тернополем.

В декларації за 2022 рік Ігор Василів зазначив свого сина від першого шлюбу Матвія, другу дружину Марію Сметаніну та пасинка Святослава Сметаніна. В декларації за 2021 рік також зазначалася і його мати – Фаїна Василів. Нардеп задекларував 6 об’єктів нерухомості. Ігор Василів володіє житловим будинком площею понад 135 м2 і земельною ділянкою площею 166 м2 в селі Байківці біля Тернополя. Він набув їх в 2020 році. Його дружина має дві квартири в Києві площами – 84 та 40 м2. У її власності житло зареєстровано з 2020 року. Також в декларації вказана ще одна квартира, в якій проживають подружжя Василів, однак належить вона Олександру Федоренко. В ще одному житловому будинку в Підволочиську зареєстроване місце проживання сина Ігора Василіва. В декларації за 2021 рік також значилися нерухоме майно, яким володіла матір нардепа. Зокрема земельна ділянка та садовий будинок в селі Старий Збараж, та пай в селі Стецьки Хмельницької області.

Ігор Василів задекларував 5 автомобілів, одним з них – Audi Q8 2019 року випуску, він володіє особисто з 2021 року. Вартість цього авто складає 1 370 450 грн. Ще 4 автомобілі має його дружина Марія Сметаніна: DAF 95 XF 430 1998 року випуску, Fiat Ducato 1994 року випуску, MAN 19.403 FLT 1998 року випуску та Mercedes-Benz E 350 2010 року випуску. За Марією Сметаніною зареєстровані корпоративні права в двох підприємствах – ТОВ «Престиж 2017» та «Олімп Тревел ЛТД».

Нардеп отримав за 2022 рік – 463 612 гривень зарплати, це на 60 тис. грн менше, а ніж за 2021 рік. Дружина Василіва отримала понад 150 тис. грн зарплати та понад 260 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Ігор Василів тримає 41 тис. 500 євро, 16 тис. доларів готівкою. Марія Сметаніна має 5670 євро та 3400 доларів готівкою. Також зазначається, що дружина нардепа позичила третім особам 999 тис. грн.