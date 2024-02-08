У Верховній Раді Андрій Богданець за 2022 рік заробив майже 428 577 гривень

Народний депутат від партії «Слуга народу» Андрій Богданець подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив майже 430 тис. гривень. В декларації він вказав лише одного свого сина – Кирила Богданця, інших родичів – не вказано. Натомість в декларації за 2021 рік також був вказаний інший син – Данило Богданець. Також обранець задекларував 1,1 млн гривень готівки.

Серед нерухомості Андрій Богданець зазначив земельну ділянку в Тернополі, якою він володіє з 2017 року. Площа цієї землі становить 600 м2. Також він зазначив домоволодіння площею 427,7 м2 в селі Петриків, в якому проживає його син Кирило. Будинок зареєстрований на Марину Богданець та Ірину Костик. В декларації він вказав і орендовану квартиру в Києві, площею 86,6 м2. Додамо, що в декларації нардепа за 2021 рік значилося аж три орендовані квартири в Києві. Одна належить Антоніні Овсяник, Михайлу Меньшову та Світлані Саєвич.

У Верховній Раді Андрій Богданець за 2022 рік заробив майже 428 577 гривень. Це майже на 100 тис. гривень менше, а ніж нардепу заплатили за 2021 рік. Також він вказав 447 гривень по програмі виплат банку.

Готівкою Андрій Богданець тримає 1,1 млн гривень та 14 тис. доларів. На банківських рахунках нардепа розміщено понад 85 тис. гривень. В 2021 році Андрій Богданець декларував 1,2 млн гривень готівки, а на банківських рахунках було – 134 500 гривень. Автомобілями народний депутат від «Слуги народу» не володіє.

Андрій Богданець в 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 163 округу (м.Тернопіль) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Член однойменної фракції. Член Комітету з питань аграрної та земельної політики. У 2015 році балотувався у депутати Великогаївської сільської ОТГ як безпартійний самовисуванець по 25 округу (с.Товстолуг).

З 2014 року – заступник директора ПрАТ «Тернопільська птахофабрика». Учасник Помаранчевої революції та Євромайдану, учасник бойових дій в АТО у складі батальйону «Січ».