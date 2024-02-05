Донька нардепа з Тернопільщини в 2022 році стала власницею 27 земельних ділянок
Іван Чайківський оприлюднив декларації про доходи за два роки
Народний депутат від «Аграрної партії України» Іван Чайківський подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. В документах він вказав свою дружину Тетяна Чайківську, доньку Катерину та сина Павла. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, за 2022 рік його донька, Катерина Чайківська, стала власницею 27 земельних ділянок в різних містах та селах Тернопільщини. Загалом вона отримала 438 213 м2, а саме понад 43 гектари. Дружина Тетяна в 2022 році стала власницею 3 земельних ділянок загальною площею 29 883 м2. Іван Чайківський за 2022 рік заробив майже 450 тис. гривень, а його дружина – 339 тис. грн. Також вона отримала 4,2 млн грн дивідендів від підприємства «Агропродсервіс».
В декларації про доходи за 2022 рік Іван Чайківський вказав 46 об’єктів нерухомості. Переважно це земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Сім’я Чайківських проживає в будинку з спорудами загальною площею майже 560 м2 в селі Великий Ходачків. Задекларована вартість цього помешкання майже 2 млн гривень. Також в цьому селі Тетяна Чайківська володіє п’ятьма земельними ділянкам. У власності Івана Чайківського є земельна ділянка площею 20 000 м2 в селі Настасів Тернопільського району. Згідно з даними декларації Тетяна Чайківська також має земельні ділянки різної площі в селі Настасів, селі Ішків Тернопільської області та селі Гусятин та Боднарівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. В останньому населеному пункті дружина нардепа також має невеликий житловий будинок площею 38,8 м2 та домоволодіння площею 142, 5 м2. Тетяна Чайківська спільно з Любов Барана володіє готельно-ресторанним комплексом в Бережанах. Загальна площа споруд – 3530 м2 і вартість їх становить майже 3,2 млн грн. Також дві жінки володіють земельною ділянкою під цим комплексом площею 13 145 м2 та вартістю понад 1 млн грн. Тетяні Чайківській та Любов Баран належить земля в селі Великі Гаї під Тернополем. Площа ділянки – понад 1500 м2, а вартість – 80 тис. грн.
Донька нардепа, Катерина Чайківська володіє 27 земельними ділянками загальною площею понад 43 гектари. Їй належать вісім ділянок в місті Ланівці, чотири ділянки в селі Гарбузів (Зборівської громади), дві в селі Острів Тернопільського району, дві в селі Великий Ходачків, дві в селі Драганівка, дві в селі Веснівка (Купчинецької громади), дві в селі Синява (Збаразької громади), дві в селі Лозова, по одній в селі Буцнів, селі Озерна, село Настасів.
Іван Чайківський задекларував наручний годинник Longines моделі L2.673.8, ринкова вартість якого коливається від 450 тис. гривень. Нардеп вніс в декларацію два автомобілі. Один з них, УАЗ 452, 1977 року випуску належить Іван Чайківському. Іншим авто – Toyota Auris 2011 року випуску користується Тетяна Чайківська.
В дружини нардепа також є корпоративні права в трьох підприємствах. Це агропромислове підприємство «Агропродсервіс», в якому вона володіє часткою в 70% від загального капіталу і розміром в 7 млн гривень. Також Тетяна Чайківська має корпоративні права в ТОВ «С-М» і ТОВ «Кооператив “Фест Господар”». Іван Чайківський має зареєстровані три торговельний марки – «Господар», «Іван Чайківський» та «Студія м’яса».
Народний депутат задекларував 447 665 гривень зарплати. Також йому надали з Верховної Ради 478 833 гривень за виконання депутатських повноважень. Його дружина отримала зарплату в агропідприємстві «Агропродсервіс» майже 340 тис. грн, також вона отримала зарплату в ТОВ «С-М» в розмірі майже 310 тис. грн. Тетяна Чайківська має прибуток у вигляді дивідендів від АП «Агропродсервіс» в розмірі 4,2 млн грн. 571 тис. грн дружина нардепа отримала від надання майна в оренду ТОВ «С-М». Також в декларації вказано інше додаткове благо в розмірі 277 073 гривні надане від агропідприємства «Агропродсервіс».
На банківських рахунках Івана Чайківського розміщено 1 168 981 гривня. Також в декларації зазначається, що 7,6 млн грн нардеп позичив агропідприємству «Агропродсервіс». Готівкою він тримає 4 тис. доларів, 5 тис. євро і 5 тис. фунтів. Його дружина має на рахунках в різних банках 2 434 315 грн. Готівкою тримає 8 тис. доларів, 10 тис. фунтів та 15 тис. польських злотих.
Іван Чайківський у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець та член «Аграрної партії України». У травні 2020-го змінив партійну приналежність та вступив до новоствореної партії «За майбутнє». Секретар Комітету з питань аграрної та земельної політики.
У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець. У 2010 році був обраний депутатом Тернопільської районної ради по 26 округу (с.Настасів) від «Партії регіонів», був членом партії та очолював однойменну фракцію у районній раді. Був членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.
З 1999 року – директор ТОВ «Агропродсервіс». У 1998 році був обраний головою правління Товариства власників «Колос» (с.Настасів Тернопільського району). Займається підприємницькою діяльністю з 1992 року.