Дружина нардепа отримала 4,2 млн грн дивідендів від агрохолдингу «Агропродсервіс»

Народний депутат від «Аграрної партії України» Іван Чайківський подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. В документах він вказав свою дружину Тетяна Чайківську, доньку Катерину та сина Павла. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, за 2022 рік його донька, Катерина Чайківська, стала власницею 27 земельних ділянок в різних містах та селах Тернопільщини. Загалом вона отримала 438 213 м2, а саме понад 43 гектари. Дружина Тетяна в 2022 році стала власницею 3 земельних ділянок загальною площею 29 883 м2. Іван Чайківський за 2022 рік заробив майже 450 тис. гривень, а його дружина – 339 тис. грн. Також вона отримала 4,2 млн грн дивідендів від підприємства «Агропродсервіс».

В декларації про доходи за 2022 рік Іван Чайківський вказав 46 об’єктів нерухомості. Переважно це земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Сім’я Чайківських проживає в будинку з спорудами загальною площею майже 560 м2 в селі Великий Ходачків. Задекларована вартість цього помешкання майже 2 млн гривень. Також в цьому селі Тетяна Чайківська володіє п’ятьма земельними ділянкам. У власності Івана Чайківського є земельна ділянка площею 20 000 м2 в селі Настасів Тернопільського району. Згідно з даними декларації Тетяна Чайківська також має земельні ділянки різної площі в селі Настасів, селі Ішків Тернопільської області та селі Гусятин та Боднарівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. В останньому населеному пункті дружина нардепа також має невеликий житловий будинок площею 38,8 м2 та домоволодіння площею 142, 5 м2. Тетяна Чайківська спільно з Любов Барана володіє готельно-ресторанним комплексом в Бережанах. Загальна площа споруд – 3530 м2 і вартість їх становить майже 3,2 млн грн. Також дві жінки володіють земельною ділянкою під цим комплексом площею 13 145 м2 та вартістю понад 1 млн грн. Тетяні Чайківській та Любов Баран належить земля в селі Великі Гаї під Тернополем. Площа ділянки – понад 1500 м2, а вартість – 80 тис. грн.

Донька нардепа, Катерина Чайківська володіє 27 земельними ділянками загальною площею понад 43 гектари. Їй належать вісім ділянок в місті Ланівці, чотири ділянки в селі Гарбузів (Зборівської громади), дві в селі Острів Тернопільського району, дві в селі Великий Ходачків, дві в селі Драганівка, дві в селі Веснівка (Купчинецької громади), дві в селі Синява (Збаразької громади), дві в селі Лозова, по одній в селі Буцнів, селі Озерна, село Настасів.

Іван Чайківський задекларував наручний годинник Longines моделі L2.673.8, ринкова вартість якого коливається від 450 тис. гривень. Нардеп вніс в декларацію два автомобілі. Один з них, УАЗ 452, 1977 року випуску належить Іван Чайківському. Іншим авто – Toyota Auris 2011 року випуску користується Тетяна Чайківська.

В дружини нардепа також є корпоративні права в трьох підприємствах. Це агропромислове підприємство «Агропродсервіс», в якому вона володіє часткою в 70% від загального капіталу і розміром в 7 млн гривень. Також Тетяна Чайківська має корпоративні права в ТОВ «С-М» і ТОВ «Кооператив “Фест Господар”». Іван Чайківський має зареєстровані три торговельний марки – «Господар», «Іван Чайківський» та «Студія м’яса».

Народний депутат задекларував 447 665 гривень зарплати. Також йому надали з Верховної Ради 478 833 гривень за виконання депутатських повноважень. Його дружина отримала зарплату в агропідприємстві «Агропродсервіс» майже 340 тис. грн, також вона отримала зарплату в ТОВ «С-М» в розмірі майже 310 тис. грн. Тетяна Чайківська має прибуток у вигляді дивідендів від АП «Агропродсервіс» в розмірі 4,2 млн грн. 571 тис. грн дружина нардепа отримала від надання майна в оренду ТОВ «С-М». Також в декларації вказано інше додаткове благо в розмірі 277 073 гривні надане від агропідприємства «Агропродсервіс».

На банківських рахунках Івана Чайківського розміщено 1 168 981 гривня. Також в декларації зазначається, що 7,6 млн грн нардеп позичив агропідприємству «Агропродсервіс». Готівкою він тримає 4 тис. доларів, 5 тис. євро і 5 тис. фунтів. Його дружина має на рахунках в різних банках 2 434 315 грн. Готівкою тримає 8 тис. доларів, 10 тис. фунтів та 15 тис. польських злотих.

Іван Чайківський у 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець та член «Аграрної партії України». У травні 2020-го змінив партійну приналежність та вступив до новоствореної партії «За майбутнє». Секретар Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У 2012 році балотувався до Верховної Ради 7 скликання по 165 округу (Тернопільська область) як самовисуванець. У 2010 році був обраний депутатом Тернопільської районної ради по 26 округу (с.Настасів) від «Партії регіонів», був членом партії та очолював однойменну фракцію у районній раді. Був членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету та міжбюджетних відносин.

З 1999 року – директор ТОВ «Агропродсервіс». У 1998 році був обраний головою правління Товариства власників «Колос» (с.Настасів Тернопільського району). Займається підприємницькою діяльністю з 1992 року.