Село Настасів розташоване за 12 км від Тернополя

На Тернопільщині мертвого працівника комбікормового заводу вивезли в ковші навантажувача з території підприємства на узбіччя дороги. Інцидент трапився у селі Настасів, що за 12 км від Тернополя. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, чоловік не був офіційно оформлений на роботі, і щоб не відповідати перед законом, місцева служба охорони вирішила у такий спосіб позбутися тіла. Мертвого чоловіка знайшли селяни, які й повідомили про це правоохоронцям. В поліції підтвердили обставини справи і додали, що зараз відкрите кримінальне провадження й триває розслідування.

Скандальний інцидент трапився в селі Настасів Тернопільського району 10 січня, однак лише зараз стали відомі обставини справи. Місцеві жителі розповіли, що на узбіччі дороги виявили мертвим 50-річного чоловіка, який кілька тижнів перед тим влаштувався на роботу на комбікормовий завод, який входить в корпорацію «Агропродсервіс», повідомило видання «Тернополяни».

Житель села лежав в кучугурі снігу на узбіччі дороги у Настасові. Чоловік був вдягнений у робочу форму місцевого комбікормового заводу. Попри те, що він перебував на краю дороги, одяг і взуття загиблого були чисті від снігу та бруду. Натомість на формі, волоссі, обличчі було повно комбікормового пилу. Селяни розповіли, що чоловік помер на території підприємства, а оскільки був офіційно не оформлений, то служба охорони вирішила його просто вивезти за межі заводу, підлаштувавши так, ніби він сам помер на дорозі, або його збив автомобіль, бо боялася відповідальності за неоформлену людину.

В поліції ZAXID.NET підтвердили, що такий випадок справді був. Слідчі та експерти провели обшуки на території комбікормового заводу у Настасові та в офісі фірми в селі Острів. Поліцейські шукали відеозаписи з камер спостереження, які б дали зрозуміти, яким чином 50-річний чоловік, робітник підприємства, опинився мертвим на узбіччі дороги, адже жодних слідів насильницької смерті, чи ударів після ДТП на тілі не виявили.

Однак служба безпеки агрохолдингу, а саме керівник Віктор Волощук відмовився надавати правоохоронцям відеоматеріали, пояснивши, що кожного тижня записи стираються і пишуться по-новому.

У прес-службі поліції Тернопільщини розповіли ZAXID.NET, що за фактом смерті чоловіка порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Зараз працівники поліції проводять слідчі дії, опитують працівників комбікормового заводу, місцевих жителів, шукають ймовірних свідків. Під час встановлення фактів справу може бути також перекваліфіковано. Людей, які приховали смерть співробітника заводу, встановлюють, щоб притягнути до відповідальності.

Додамо, що агрохолдинг «Агропродсервіс» належить дружині народного депутата Івана Чайківського Тетяні Чайківській. До нього входять десятки малих підприємств, в тому числі і комбікормовий завод в Настасові.