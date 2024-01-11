Чоловіка затримали у день вбивства, 10 січня

У Львові затримали 90-річного чоловіка, який під час конфлікту вбив свою 49-річну невістку. Пенсіонер кілька разів вдарив жінку сокирою по голові. Від травм вона померла на місці.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 10 січня в одній із квартир у будинку на вул. Величковського. За версією слідства, між 90-річним львів’янином та його 49-річною невісткою виник конфлікт, під час якого пенсіонер кілька разів ударив її сокирою по голові. Від отриманих травм жінка померла на місці.

Чоловіка затримали у день вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.