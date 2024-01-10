Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід

У Львові поліцейські затримали жінку, яку підозрюють у вбивстві 71-річного співмешканця. За скоєне 47-річній львів’янці загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Про це у середу, 10 січня, повідомили у поліції Львівської області.

Повідомлення про чоловіка з колото-різаною раною грудної клітки надійшло у поліцію у вівторок, 9 січня, від медиків. Незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер у реанімації. На місці злочину працювали слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції, експерти-криміналісти та співробітники інших служб.

Як встановили правоохоронці, у понеділок, 8 січня, о 22:40, в одній із квартир на вулиці Угорській у Львові між 47-річною жінкою та її 71-річним співмешканцем виник конфлікт, під час якого вона завдала пенсіонеру удар ножем у груди, що в подальшому призвело до смерті потерпілого.

Правоохоронці затримали 47-річну львів’янку. Слідчі повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманій запобіжний захід.