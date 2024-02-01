Декларації посадовичця подала увечері 31 січня

Підозрювана в хабарництві та допомозі чоловікам призовного віку у виїзді за кордон народна депутатка від партії «Слуга народу» Людмила Марченко подала декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Документи на сайті НАЗК чиновницю оприлюднила увечері 31 січня. Згідно з деклараціями нардепка задекларувала майже 490 тис. гривень зарплати. Також Людмила Марченко вказала будинком, який будується в селі Великі Гаї під Тернополем, і який належить її чоловіку Івану Марченку.

В декларації за 2022 рік народна депутатка зазначила свого чоловіка, колишнього обласного комісара Львівщини, Івана Марченко та сина Івана Марченко. Донька, яку вона народила в 2023 році, в документі не зазначена.

У власності жінки нерухомості не має, в декларації лише зазначений готельний номер, який вона орендує в Києві, коли працює у Верховній раді. Її чоловік володіє 4 об’єктами нерухомості. Це квартира площею 71 м2 в Тернополі та гараж площею 25, 5 м2. Також є дві земельні ділянки в селі Великі Гаї площею 382 м2 і 883 м2. В цьому ж селі сім’я Марченко будує житловий будинок, який не завершений. Площу помешкання нардепка не вказала. Вочевидь, це той самий будинок через паркан якого Людмила Марченко викидала гроші, які їй передали у вигляді хабара за виїзд чоловіків за кордон.

В сім’ї Марченко є три автомобілі. Чоловік нардепки володіє ВАЗ 2103 1978 року випуску та позашляховиком Volkswagen Touareg 2014 року випуску і вартістю 520 тис. грн. Цей автомобіль був придбаний в 2019 році. В 2021 році Людмила Марченко придбала і для себе транспорт. Це Honda Civic 2017 року випуску і вартістю 100 тис. гривень.

У Верховній Раді Людмила Марченко за 2022 рік заробила майже 480 тис. гривень. Де працює та скільки саме отримав зарплати і пенсії її чоловік, народна депутатка в декларацію не внесла. Також зазначено, що вона отримує аліменти в розмірі – понад 23 тис. гривень. В Людмили Марченко є 30 тис. доларів та 6100 євро готівкою. На рахунку в банку вона тримає 78 848 гривень. В декларації за 2021 рік інформація зазначена така ж, єдине що грошей на рахунку в банку позаторік було на понад 100 тис. грн більше.

Додамо, що 11 липня 2023 року детективи САП та НАБУ повідомили про підозру народній депутатці та її помічниці за зловживанням впливом і сприянні у перетині державного кордону чоловікам призовного віку. НАБУ оприлюднило відео розмов, де чути, як обраниця та її помічниця обговорюють з іншими особами вартість своїх послуг за те, що допоможуть внести їх дані до системи «Шлях». Ухилянтам допомагали виїжджати, оформлюючи їх як волонтерів від благодійних фондів. Також оприлюднили відео, на якому видно, як вагітна нардепка викидає гроші за паркан свого заміського будинку, який їй принесли напередодні як хабар.

20 вересня 2023 року після народження доньки Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Людмили Марченко. Жінці призначили заставу у розмірі 53,6 тисячі гривень.

Хто така Людмила Марченко

На сайті парті «Слуга народу», від якої Людмила Марченко у 2019 році потрапила у Верховну Раду, можна знайти коротку біографічну довідку. Марченко народилася 28 березня 1983 року у Смілі Черкаської області. Закінчила Тернопільський національний економічний університет за трьома спеціальностями: «підприємництво», «фінанси та оподаткування», «економічна кібернетика». Фасилітатор. Проводить навчання для ВПО у проекті ПРООН «Розвиток навичок підприємницької діяльності серед ВПО та місцевого населення Луганської та Донецької областей». Працювала провідним фахівцем департаменту навчання та розвитку персоналу у ТОВ «Епіцентр К» та ТОВ «Нова лінія».

Наприкінці 2022 року Марченко проголосувала за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.

Людмила Марченко заміжня. Її чоловік – колишній військовий комісар Львівщини. 57-річного підполковника Івана Марченко призначили на цю посаду у квітні 2021 року. У лютому 2022 року його замінив підполковник Олександр Тіщенко, якого призначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.