Володимир Гевко вказав в документі 11 об'єктів нерухомості та 3 авто

Народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Гевко з Тернопільщини подав декларації про свої доходи за 2021 та 2022 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, нардеп за 2022 рік заробив майже 1,3 млн гривень. Він задекларував зарплату, компенсацію за оренду житла і виплати, які пов'язані з депутатською роботою. Також Володимир Гевко вніс в документи три автомобілі. Його дружина Ольга Гевко в 2022 році стала власницею землі в селі Петриків біля Тернополя.

В декларації за 2022 рік народний депутат зазначив дружину Ольгу Гевко і двох доньок – Злату та Марту. Володимир Гевко задекларував 11 об’єктів нерухомості, з яких два є орендованими приміщеннями. Нардеп спільно зі сім’єю володіє квартирою в Тернополі, загальною площею понад 83 м2. Також обранцю належить гараж в Тернополі, два офіси в Тернополі, площею понад 12 і 33 м2​.​ На Володимира Гевко записана також ще одна квартира площею 75,5 м2 в Тернополі, яку він придбав в 2020 році ​​​​за 1 698 750 грн. В 2021 році нардеп отримав земельну ділянку в Тернополі площею 44 м2​. Дружині Ользі належить ще одна квартира в Тернополі площею 56 м2​ та нежитлове приміщення площею 13,7 м2​. В декларації також зазначено, що в 13 січня 2022 року Ольга Шевко стала власницею землі в селі Петриків площею 1017 м2​. Сім’я Гевко орендує квартиру в Києві площею 62, 4 м2​ і будинок в Смиківцях площею понад 300 м2​.​

Володимиру та Ользі Гевко належать три автомобілі. Це Audi Q7 2015 року випуску, Audi Q5 2013 року випуску та Volkswagen Caddy 2012 року випуску.

Дружина нардепа вказала, що володіє корпоративними правами трьох компаній – двох українських та однієї польської. Це ТОВ «Навчально-консалтингова компанія “Профі-центр”», ТОВ «Профі-центр “Школа англійської мови”» і польське ТОВ «Профі-Центр», яке розташоване в місті Ряшів.

Володимир Гевко за 2022 рік заробив майже 1,3 млн гривень, і це на 80 тис. грн менше, а ніж в 2021 році. Він задекларував зарплату в розмірі 520 578 грн, компенсацію за оренду житла в розмірі – 237 250 грн і виплати, які пов'язані з депутатською роботою в розмірі – 478 833 грн. Також нардеп отримав зарплату в Західноукраїнському національному університеті за викладацьку роботу в розмірі – 54 147 грн. Ольга Гевко, як підприємиця заробила 3 636 795 грн. Також вона отримала 324 тис. грн зарплати в трьох своїх підприємствах.

Володимир Гевко готівкою тримає 1 750 000 грн, 115 тис. доларів, 75 тис. євро. На банківських рахунках розміщено майже 200 тис. грн та 1000 доларів. Ольга Гевко готівкою тримає 2 170 000 грн, 40 тис. доларів. На різних банківських рахунках дружини нардепа в Україні є понад 58 тис. грн. В Польщі Ольга Гевко в банках Варшави тримає 54 734 злотих, 50 тис. доларів і майже 13 тис. євро.