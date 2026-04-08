Андрій Єрмак та військові створили громадську організацію

Колишній голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про створення громадської організації «Справедливість для України». Про це він написав у своєму телеграм-каналі у середу, 8 квітня.

«У комітеті НААУ (Національна асоціація адвокатів України, – ред.)ми працюємо над системними рішеннями: політики, підходи, законодавство. ГО – це продовження цієї роботи, але вже на рівні конкретних кейсів. Мова про військових, полонених, їхні родини, дітей – і про їхні реальні юридичні питання: статус, виплати, захист прав, компенсації», – написав Андрій Єрмак.

Як розповів Андрій Єрмак, серед засновників громадської організації – морпіх Андрій Дибленко, який у 2014 році брав участь у боях за Донецький аеропорт, у 2022 році обороняв Маріуполь та пройшов російський полон. Крім того, до заснування ГО «Справедливість для України» долучились адвокатка Юлія Степаненко, а також військова та адвокатка Тетяна Кан.

Новостворена ГО планує розпочати роботу у травні цього року.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що Андрій Єрмак разом з командою адвокатів розпочав консультації військових, які перебувають у зоні бойових дій. Консультації відбувалися у межах реалізації нового проєкту «Адвокат+», який започаткував комітет Національної асоціації адвокатів України.

Зауважимо, що після звільнення з посади у листопаді 2025 року Андрій Єрмак у коментарі для американської газети New York Post заявив, що піде на фронт. Однак у січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність.