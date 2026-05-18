Американська журналістка та письменниця Заріна Забріскі живе у Херсоні та розповіла 24 Каналу, що на території окупованої частини Херсонської області тисячі людей живуть без доступу до їжі, питної чи навіть технічної води. За її словами, літні люди фізично не витримують таких умов.

Біля приватних будинків є декілька свердловин, проте немає помп, щоб качати звідти воду. Також відсутні газ та вода, немає бензину для генераторів.

Смертність зросла ще й тому, що зима була холодною, ліків немає, а лікарня давно не працює.

«Через це багато мирних жителів літнього віку або ті, які мали слабке здоров'я, – померли у своїх квартирах та на вулицях. А росіяни не дозволяли українцям ховати загиблих», – розповіла Забріскі.

Таку ж практику ворог застосовував в окупованому Маріуполі та Херсоні. Через це на вулицях лежать померлі або вбиті люди і їх їдять дикі тварини або собаки, яких там дуже багато.

Ці жахливі кадри Росія намагається використати у своїй пропаганді. Зокрема, ворог говорить, що це нібито українські військові не дозволяють наближатись до померлих. Проте це дезінформація та російські фейки.

Журналістка з США також розповіла, що росіяни вдаються до ще більших жахів. Зокрема, вони декілька разів намагались передати нібито загиблу дитину, а насправді передавали рештки російських солдатів з жетонами. Забріскі пояснила, що вона говорила зі свідком, який жив неподалік, і він сказав, що це тіло російського солдата.

«Там немає працюючого моргу. Там є сарай з тілами, та електрики немає. Навіть генератора нема. Так що можете уявити, до чого це призведе з настанням літа», – розповіла американська письменниця.

Вона також зауважила, що зараз люди ризикують життям, проїжджаючи заміновні дороги. Окрім того, літні люди не можуть фізично перенести евакуацію через Росію та Білорусь, щоб повернутись в Україну.

Варто зауважити, що на початку травня 2026 року Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що готовий допомогти з евакуацією з окупованої Херсонської області через гуманітарну катастрофу.