Адвокатка Львівської міськради Руслана Юхименко, надає і надавала правову допомогу сім’ї судді Оксани Зварич

У понеділок, 18 травня, у Західному апеляційному господарському суді мало відбутися чергове засідання у справі щодо скасування права власності ТзОВ «Галінвест» на земельну ділянку, де раніше був ринок «Добробут». Однак головуюча суддя Оксана Зварич взяла відвід. Коли відбудеться наступне засідання у цій справі наразі невідомо.

Причиною самовідводу судді стало те, що адвокатка Львівської міськради Руслана Юхименко надає і надавала правову допомогу сім’ї Оксани Зварич.

«Я це доводжу до відома, тому є підстави для самовідводу, якщо адвокатка наполягає на участі в цій справі», – сказала Оксана Зварич.

Адвокатка Руслана Юхименко зазначила, що планує продовжувати працювати над цією справою. Коли відбудеться наступне засідання у цій справі наразі невідомо.

«Ми сподіваємося, що в результаті буде зупинено найбільшу земельну аферу століття, коли у Львові, в центрі міста, було вичулено земельну ділянку. Судовий процес йде довго. Ми вже пройшли одне коло. Нагадаю, що місто виграло у Верховному Суді. Зараз справа повернулося на новий розгляд. Сподіваюся, що всі крапки над “і” будуть розставлені», – сказав заступник міського голови Львова Любомир Зубач.

Також Любомир Зубач звернувся до представників бізнесу та закликав не орендувати приміщення у фірми «Галінвест» на вкраденій землі біля Оперного театру. Йдеться про приміщення, де зараз працює супермаркет «Арсен», однак мережа оголосила про закриття.

Нагадаємо, вже кілька років Львівська міська рада судиться за комунальну ділянку площею 0,66 га, де майже 20 років працював ринок «Добробут». На початку 1990-х міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок. У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Згодом ринок закрили, а на його місці облаштували супермаркет «Арсен». При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала. Справа про повернення землі перебуває в суді.