Проїзд у метро в Києві подорожчає

У Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті – тариф на разову поїздку планують встановити на рівні 30 грн. Водночас для пасажирів, які користуються міським транспортом регулярно, пропонують систему знижок на проїзні квитки. Про це повідомили 18 травня у Департаменті економіки та інвестицій КМДА. Там наголосили, що ціни напроїзд у громадському транспорті в столиці не переглядали з 2018 року.

Оновлення тарифів пояснили зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, паливо, оплату праці, утримання інфраструктури, а також скороченням пасажиропотоку. У Департаменті зауважили, що наразі вартість проїзду в Києві є однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

«Натомість, за розрахунками транспортних підприємств, економічно виправданий тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн – у наземному комунальному транспорті», – додали у відомстві.

Для киян, які користуються громадським транспортом регулярно, запропонують систему знижок. У такому випадку вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн;

10–19 поїздок – 28,90 грн;

20–29 поїздок – 27,80 грн;

30–39 поїздок – 26,60 грн;

40–49 поїздок – 25,50 грн;

50 поїздок – 25 грн.

Крім того, будуть місячні проїзні квитки – одна поїздка коштуватиме приблизно 23,3–23,6 грн. Ціни на місячні проїзні:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Безліміт, студентський та пересадковий

Також за 4 875 грн можна буде купити безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер.

Пільгові умови для студентів і учнів зберігаються. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час навчального року будуть користуватись транспортом безоплатно, а влітку – зі знижкою 75%.

Окремо буде доступний пересадковий квиток за 60 грн, який дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом упродовж 90 хвилин без обмежень.

Водночас для гостей столиці пропонують спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Запровадити нові ціни на проїзд планують із 15 липня 2026 року, а поїздки, які були куплені на транспортну картку до 14 липня 2026 року, лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

До слова, у Львові теж оновили тарифи на проїзд у громадському транспорті. З 16 травня поїздка містом коштує від 23 грн (оплата «ЛеоКарт» або через додаток) до 30 грн (оплата карткою). Детальніше з тарифами можна ознайомитись за посиланням.