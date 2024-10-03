За транспортування подарованих Польщею вагонів «Київський метрополітен» переплатив 160 млн грн

Комунальне підприємство «Київський метрополітен» переплатило 160 млн грн за транспортування вагонів, подарованих Польщею. Тоді як реальна вартість такої послуги становить 30 млн грн. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомили у Державній аудиторській службі.

Як встановили фахівці Держаудит служби під час проведення аудиту, середня вартість міжнародного перевезення одного вагону метро з Варшави до Києва становить приблизно 500 тис. грн. Натомість «Київський метрополітен» за кожен доставлений вагон заплатив 3,15 млн грн.

Загалом з Польщі до Києва доставили 60 вагонів. За це «Київський метрополітен» сплатив 189,34 млн грн. Дослідивши тарифи низки операторів ринку перевезень, фахівці встановили, що загальна вартість транспортування цих вагонів могла коштувати приблизно 30 млн. Таким чином з київського бюджету витратили в 6,3 рази більше грошей, ніж вимагала ситуація.

«Підприємство-переможець, яке доставило вагони в Київ, очевидно дебютувало в сфері транспортно-експедиторських послуг. З’ясувалося, що впродовж 2022-2023 років воно більше нікому з учасників ринку не надавало вказаних послуг. Перевезення вагонів з Польщі до Києва за договорами з “Київським метрополітеном” – його єдиний досвід в цьому напрямку», – йдеться у повідомленні.

У Дердавній аудиторській службі зазначили, що фахівцям не вадалося провести зустрічну звірку, адже їх не допустили на підприємство. Своєю чергою Держаудитслужба скерувала до Національної поліції відповідний лист про сприяння.

Зазначимо, що транспортування 60 польських вагонів серії № 81 тривало сім місяців. Остання партія прибула до Києва наприкінці жовтня 2023 року.