Віктор Вигівський перебуватиме під домашнім арештом до 23 вересня

За клопотанням прокуратури Подільський районний суд Києва обрав виконувачу обов’язків начальника київського метрополітену, відповідального за підтоплення тунелів на декількох станціях, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури у четвер, 25 липня.

Хоч у прокуратурі не уточнили імені заарештованого посадовця, наразі обов’язки начальника КП «Київський метрополітен» виконує Віктор Вигівський. Його заарештували в межах провадження щодо підтоплення тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська».

23 липня посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків). Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади до трьох років зі штрафом. Під цілодобовим домашнім арештом Вигівський має перебувати до 23 вересня 2024 року.

«Також ухвалою суду підозрюваному заборонено спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у кримінальному провадженні. Крім того, він має здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон», – повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

В обід 25 липня суд також обиратиме запобіжний захід начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель метро. Зазначається, що разом з очільником КП підозрювані не провели огляд тунелів, обстеження та спостереження за ослабленими конструкціями й спорудами, що призвело до:

потрапляння води в тунель на перегоні між станціями «Деміївська» та «Либідська»;

утворення сталактитів;

порушення цілісності гідроізоляції тунелів та руйнування їхніх окремих елементів.

Нагадаємо, через затоплення тунелів метро у грудні 2023 року місцева влада закрила відрізок Оболонсько-Теремківської лінії метро. За підрахунками правоохоронців, через закриття кількох станцій з грудня 2023 року по березень 2024 міський бюджет зазнав збитків у понад 138 млн грн, а метро недоотримало майже 26 млн грн.