Підземні станції використовуються цілодобово як укриття

У київському метро невдовзі змінять графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через мобілізацію працівників метрополітену. Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен» у четвер, 30 травня.

Зазначається, що інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину у непікові години та на 45 секунд у пікові години.

У КП «Київський метрополітен» заявили, що 7% співробітників метрополітену уже призвали до Збройних сил України, і їхня кількість постійно збільшується.

«Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом», – пояснюють у комунальному підприємстві.

У «Київському метрополітені» заявляють про гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема з’явилось понад дві сотні вакансій, де шукають машиністів електропоїздів (83 вакансії), електромеханіків (48), токарів і слюсарів за відповідними напрямами (161).

Метрополітену важко подолати дефіцит робочої сили, оскільки це вузькопрофільне підприємство. Підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається понад 12 місяців, кажуть у «Київському метрополітені».

Зазначимо, підземні станції столичного метро є спорудами подвійного призначення та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог. Метро може вмістити десятки тисяч людей.