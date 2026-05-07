Червоний Хрест погодився допомогти з евакуацією цивільних з Херсонщини

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про готовність допомогти з організацією евакуації цивільних із тимчасово окупованої частини Херсонської області, де наразі склалася критична гуманітарна ситуація. Про це у четвер, 7 травня, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, особливо складна ситуація спостерігається в Олешках, Голій Пристані, Старій та Новій Збур’ївці. Місцеві жителі фактично залишилися без нормального доступу до питної води, продуктів, медичної допомоги та безпечних умов для життя. Окупаційна влада блокує виїзд людей і перешкоджає доставці гуманітарних вантажів та ліків.

Через це населення в населених пунктах різко скоротилося. Якщо раніше в регіоні проживали близько 40 тис. людей, то зараз там залишилося приблизно 6 тис.. Зокрема, в Олешках кількість мешканців зменшилася з 24 тис. до близько 2 тис. людей.

За попередніми оцінками, гуманітарної допомоги потребують понад шість тисяч людей, серед яких значна кількість маломобільних громадян та близько 200 дітей.

Лубінець повідомив, що звернувся до МКЧХ та російської уповноваженої з прав людини з проханням сприяти безпечній евакуації цивільного населення. Відповідь надійшла лише від Червоного Хреста – організація підтвердила готовність долучитися до організації виїзду українців із небезпечної території. Наразі сторони працюють над безпечними маршрутами евакуації. Українська сторона вже передала Червоному Хресту узагальнений список людей, які потребують виїзду.

Омбудсман висловив сподівання, що ця співпраця дозволить реалізувати конкретні гуманітарні рішення та забезпечити безпечне повернення цивільних на підконтрольну Україні територію.

