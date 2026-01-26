Українські військові вибивають росіян з остарова на Херсонщині

Російські військові полишили позиції на острові Олексіївський, що у Херсонській області (Придніпровський напрямок). Про це у понеділок, 26 січня, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин у коментарі для «Укрінформ».

«На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це сталось у результаті активних дій Сил оборони України й низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях. Ми завдаємо ударів по них, щоби вони менше туди підходили взагалі», – повідомив Владислав Волошин.

За словами Владислава Волошина, росіяни не можуть відновити свої сили на острові. Також за словами військового, наразі окупанти здійснюють ротацію та перекидають сили на Оріхівський напрямок, що на Запоріжжі.

«З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій», – розповів Владислав Волошин.

Зауважимо, що острів Олексіївський розташований біля міста Олешки, що перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Окупанти використовують місто для розміщення особового складу, техніки, зброї та облаштовують там артилерійські позиції. Місто має стратегічне значення через близькість до Херсону.

Додамо, що Олексіївський острів розташований на Придніпровському напрямку. У понеділок, 26 січня, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни не проводили там наступальних дій.

