Через російські атаки в європейські частині Чорного моря може статися екологічна катастрофа

Хакерська група «256 КіберШтурмова дивізія» отримала перехоплений бойовий наказ про посилення масштабних воєнних злочинів на території Херсонської області. Листування російського офіцера, які свідчать про готовність окупантів спричинити екологічну катастрофу, отримав у розпорядження 24 канал.

Власник листувань – майор Алєксєй Яценко, який служить у складі 331 парашутно-десантного полку 98-й повітряно-десантної дивізії ЗС Росії. До перекидання на Херсонщину дивізія воювала на Донбасі – зокрема, у боях під Часовим Яром та за Бахмут.

Відповідно до документів з пошти майора, росіяни планують форсувати Дніпро та захопити Карантинний острів у Херсоні. Паралельно з цим окупанти готуються посилити атаки по українській енергетиці та водоочисних спорудах Херсону. У наказах росіян йдеться про 10 координат, де розташована критична інфраструктура Херсону.

За оцінками Херсонського державного аграрно-економічного університету, після знищення росіянами Каховської ГЕС та постійних обстрілів водоочисна система не може впоратися з наявними обсягами забруднення. Так, неочищені та умовно очищені каналізаційно-поверхневі скиди перевищують гранично допустиму концентрацію мінералізованих хлоридів та фосфатів у 1,2-4,2 раза, а вода у Дніпрі класифікується як «дуже брудна» та «надзвичайно брудна».

Експерти стверджують, що в разі знищення Херсонської ТЕС та розподільчих енергомереж призведе до зупинки водозабору, каналізаційних помпових станцій та очисних споруд, а також припинення підіймання води з артезіанських свердловин. Через це місцеві мешканці та цивільні установи, зокрема лікарні, не матимуть доступу до води.

За оцінками експертів, після зупинки помпових станцій колектори під Херсоном переповняться та можуть прорватися через загальну зношеність та застарілість інфраструктури, а також постійні обстріли. Зокрема, якщо росіяни знищать очисні споруди в Комишанах, неочищені стоки потраплять у Дніпро.

Припинення очищення понесе за собою викид органіки, патогенів та важких металів в естуарій Дніпро-Буг – екосистему площею 800 км², де прісна вода з Дніпра змішується з солоною водою Чорного моря. Естуарій є критичною зоною для нерестовища риб, фільтрації води біофільтрами та міграційних маршрутів морських видів.

Через специфіку течій у Чорному морі забруднені потоки води не діставатимуться до російського узбережжя або до окупованого Криму, а будуть рухатися узбережжями країн НАТО. Забруднені токсинами води понесе до узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини, йдеться у статті. Зазначається, що у 2023 році однією з цілей підриву Каховської ГЕС росіянами було провокування цвітіння токсичних водоростей і ураження забрудненням чорноморського узбережжя країн НАТО.

«Токсини, що виділяються при цвітінні чорноморської води, можуть спричинити значні економічні втрати в прибережних країнах. Основними причинами є забруднення морепродуктів, зростання захворюваності населення, банкрутство й закриття підприємств аквакультури. Наприклад, повний колапс промислового рибальства може настати у регіоні вже через 2-3 роки», – йдеться у матеріалі.

Першою від екологічної катастрофи може постраждати Румунія. Її води отримають забруднення двома шляхами – з Дунаю та морськими течіями. Через це країна може зазнати збитків до 100 млн євро на рік у рибальській сфері та до 400 млн євро на рік у сфері туризму.