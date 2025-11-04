Нафтоналивний термінал Туапсе потрапив під дронову атаку

Після атаки дронів Служби безпеки України на портовий термінал у російському Туапсе там стався розлив нафти у Чорне море. Про це свідчать супутникові знімки, повідомило 3 листопада ВВС.

Журналісти оприлюднили інформацію з супутникової платформи NASA Firms та підтвердили влучання на території порту. Крім того, ВВС опублікувало супутниковий знімок, де видно розлив нафти від Туапсинського порту. Розлив простягається приблизно на 3,6 км у Чорне море від одного з нафтових терміналів.

Розлив нафти в Туапсе / Фото ВВС

Нагадаємо, 2 листопада влада Краснодарського краю Росії повідомила про атаку безпілотників на нафтоналивний термінал в Туапсе. На фото та відео очевидців було видно загоряння у порту, внаслідок чого постраждав термінал та нафтовий танкер. Низка українських ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомила, що за атакою на Туапсе стоїть СБУ.

Зазначимо, через бойові дії та рух танкерів так званого «тіньового флоту» Росії Чорне море потерпає від забруднень. Через вибухи, міни та хімічні забруднення екосистема моря змінюється. Нагадаємо, у грудні 2024 року в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Внаслідок цього у Чорне море вилилося понад 4000 т мазуту.