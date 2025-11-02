В Туапсе постраждав танкер і нафтоналивний термінал

У ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край в Росії. Під атакою БпЛА опинився нафтоналивний термінал у порту в Туапсе. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю.

Росіяни заявили, що вночі 2 листопада в селищі Сосновому Туапсинського округу уламки БпЛА пошкодили багатоквартирний будинок, а в Туапсе постраждав танкер і нафтоналивний термінал.

Пожежа в порту Туапсе після атаки дронів, фото Exilenova+

«У порту Туапсе фрагменти безпілотників впали на нафтоналивний танкер. Постраждала палубна надбудова. Екіпаж танкера евакуювали. На судні виникла пожежа. Також пошкодження отримали споруди та інфраструктура термінала», – йдеться у повідомленні штабу.

Телеграм-канал Astra уточнив, що загорівся глибоководний причальний комплекс ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе», він призначений для відвантаження нафтопродуктів у танкери.

«На кадрах очевидців відображені щонайменше 3 вогнища займання. Два з них – на глибоководному причальному комплексі ТОВ «РН-Морський термінал Туапсе», ще один – на нафтоналивному причалі в районі Південного молу», – зазначив OSINT-аналітик ASTRA.

Нагадаємо, 26 лютого безпілотники вже атакували морський порт у Туапсе.