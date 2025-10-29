Місце пожежі у Будьонівську Ставропольського краю РФ

У ніч та під ранок 29 жовтня безпілотники масово атакували російські регіони та окупований Крим. Під ударами були нафтохімічні й нафтопереробні заводи, нафтобаза й теплоелектростанція. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали та російські медіа.

OSINT-дослідники російського телеграм-каналу ASTRA зафіксували пожежу на нафтохімічному заводі «Ставролен» у місті Будьонівськ Ставропольського краю Росії. Також відомо про ураження енергетичної підстанції на території об’єкта.

ТОВ «Ставролен» є великим виробником хімічної продукції: зокрема, поліетилену, поліпропілену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції. Підприємство входить до групи «Лукойл». Продукція «Ставролена» використовується для виробництва труб, плівок, ізоляції кабелю та лакофарбових матеріалів й вибухівки зокрема.

Під ударом також був нафтопереробний завод «НС-ОЙЛ» у Новоспаському Улянівської області РФ. Метою дронової атаки могла бути «нафтопереробна установка АВТ-200». Загальна виробнича потужність заводу «НС-ОЙЛ» становить 30 тис. тонн нафти на рік.

Моніторингові канали писали про пожежу на території Марійського нафтопереробного заводу в Йошкар-Олі, що в російській республіці Марій Ел. Це підприємство забезпечує регіон паливом.

За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», безпілотники також уразили нафтобази в окупованих Сімферополі та Гвардійському. Обидві нафтобази активно використовують для постачання російської окупаційної армії.

«На нафтобазу в Сімферополі, яка зараз горить, учора активно заїжджали/виїжджали військові бензовози у маскувальних мережах та із захистом від дронів», – ідеться в повідомленні.

Нафтобазу в окупованому селищі Гвардійське в Криму вже атакували дронами в ніч на 17 жовтня 2025 року, що призвело до масштабної пожежі. За інформацією джерел, атакована нафтобаза належить мережі АЗС ATAN.

Окрім цього, повідомлялось про ураження Сімферопольської ТЕЦ в селищі Гресівський. Станція забезпечувала Сімферополь світлом і теплом. Можливі перебої з енергопостачанням у місті.

У російському міноборони заявили про 100 нібито збитих або перехоплених українських БпЛА.

Зауважимо, на час публікації новини українське командування офіційно не коментувало ураження об’єктів в РФ та окупованому Криму 29 жовтня.