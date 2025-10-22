Дим на місці влучання в російській Махачкалі 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня дрони атакували російські республіки Дагестан та Мордовію. У регіонах працювала ППО та лунали вибухи. Про це повідомили пропагандистські медіа та моніторингові телеграм-канали.

Жителі Саранська, що в Мордовії, повідомили про вибухи в місті. Глава Мордовії підтвердив, що одне з підприємств у регіоні зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, не уточнивши його назви.

Попередньо, під атакою безпілотників був Саранський механічний завод. Це підприємство входить до корпорації «Ростех», займається виробництвом обладнання та деталей для різних галузей промисловості, насамперед – для машинобудування та, частково, оборонного сектора. У 2020 році діяльність заводу була частково призупинена на 90 днів через порушення вимог безпеки, допущених під час виробництва вибухових речовин.

Також про дронову атаку повідомив глава Дагестану Сергій Меліков. За його словами, метою дронів було одне з підприємств республіки.

Імовірно, йдеться про нафтопереробний завод «Дагнефтепродукт» у місті Махачкала, що в Дагестані.

Увага! У відео чутно лайливу лексику!

За даними російського міноборони, за ніч над РФ та анексованим Кримом російська ППО начебто збила 33 українські БпЛА. Водночас у зведенні не вказали, скільки дронів вдалось збити над Мордовією та Дагестаном.

Доповнено о 14:38. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив інформацію про ураження заводів в Мордовії та Дагестані.



Так, вибухи зафіксували на території Саранського механічного заводу, який виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Окрім того, уражено Махачкалинський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Зафіксовано влучання в одну з установок перероблювання на території підприємства.



Як повідомили військові, основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм перероблювання складає до 1 млн тонн. Ступінь завданих збитків уточнюється.

До слова, Сили оборони України 21 жовтня завдали ударів по російському хімічному заводу у Брянську. Для удару, зокрема, використали ракети великої дальності Storm Shadow.