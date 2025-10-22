Франко-британська крилата ракета Storm Shadow

Сили оборони у вівторок, 21 жовтня, завдали ударів по російському хімічному заводу у Брянську. Атаку здійснили, зокрема, за допомогою ракет великої дальності Storm Shadow. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

У Генштабі зазначили, що українські військові здійснили масовану атаку на російський хімічний завод. Участь в операції брали Повітряні сили, Сухопутні війська, Військово-морські Сили та інші складові Сил оборони. Для удару, зокрема, використали ракети повітряного базування Storm Shadow, які змогли оминути російську протиповітряну оборону.

«Брянський хімічний завод є важливою складовою ВПК країни-агресора. На цьому підприємстві виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які ворог застосовує для обстрілів території України», – йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗСУ зазначив, що наслідки ураження наразі уточнюють та подякував країнам-партнерам за «послідовну підтримку України у відсічі російським загарбникам». Ймовірно, військові мали на увазі Велику Британію, оскільки раніше саме ця країна передавала Україні ракети Storm Shadow.

Storm Shadow – високоточна крилата ракета великої дальності класу «повітря – поверхня», розроблена франко-британською компанією MBDA. Ракета може нести боєприпас вагою приблизно 450 км. Зауважимо, що Storm Shadow має різні версії: базову та експортну. Базова версія ракети здатна уразити ціль на відстані 560 км, такими ракетами володіють країни, що залучені до їхнього виробництва (Велика Британія, Франція та Італія). Своєю чергою, експортний варіант здатний уразити ціль на відстані до 250 км. Storm Shadow також називають аналогом американських ракет ATACMS наземного базування.