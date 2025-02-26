Мешканці повідомляли про атаку на Туапсинський морський торгівельний порт

У ніч на середу, 26 лютого, Краснодарський край Росії масовано атакували дрони, уламки пошкодили приватні будинки. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Вєнєамін Кондратьєв.

За його словами, внаслідок дронової атаки в кількох муніципалітетах Краснодарського краю пошкоджено три будинки. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Зокрема, у Темрюкському районі вибило скло у приватному будинку в станиці Старотитарівській, а у селищі Стрілка пошкодило дах ще одного домоволодіння. В Туапсе пошкоджено приватний будинок, почалася пожежа, яку оперативно загасили. У селі Джигинка під Анапою уламки БпЛА впали поруч із приватним будинком, пошкоджено господарську будівлю.

Фото Mash, пошкоджений будинок вналісдок атаки 26 в Краснодарському краї

За даними Telegram-каналу ASTRA, над містом Туапсе вночі пролунало понад 40 вибухів. Мешканці повідомляли про атаку на Туапсинський морський торгівельний порт. Очевидці зауважують, це одна з наймасштабніших атак на місто за весь час.

Аналітик Петро Андрющенко написав, що в період з 00:00 до 05:00 над Краснодарським краєм пролунало понад 50 вибухів. Під атаку потрапили Темрюк та район, де основною ціллю був порт, та Анапа з Туапсе, де розташований нафтопереробний завод «Роснафти».

Координати атаки безпілотників на Краснодарський край 26 лютого

«Є наслідки на землі, російська ППО засипала уламками цивільний сектор, проте попередньо є влучання в Туапсе, який був епіцентром та пріоритетною ціллю», – зазначив він.

Також, за його словами, близько півночі пролунало близько 10 вибухів у Севастополі.

За даними Міністерства оборони Росії, впродовж ночі ППО знищила 128 безпілотних літальних апаратів:

83 безпілотники над територією Краснодарського краю,

30 БпЛА над територією Республіки Крим,

8 безпілотників над акваторією Азовського моря,

5 дронів над акваторією Чорного моря,

1 БпЛА над територією Брянської області,

1 дрон над територією Курської області.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 24 лютого, безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводі у російській Рязані. Це вже третя дронова атака на вороже підприємство з початку року.