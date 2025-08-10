Вибухи прогриміли на пляжі, який не входить до переліку безпечних

У неділю, 10 серпня, на пляжі на Одещині пролунали два вибухи – за попередніми даними, біля берега підірвалися дві міни. Внаслідок вибухів загинули троє людей, повідомили у пресслужбі поліції Одещини.

Вибухи пролунали в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району на Одещині. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що інцидент стався в одеській Затоці.

«Попередньо встановлено, що під час купання в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули троє відпочивальників – жінка та двоє чоловіків. Особи загиблих встановлюються», – повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці вирішують питання про внесення до ЄРДР відомостей за ст. 115 ККУ з позначкою «нещасний випадок».

Олег Кіпер нагадав, що на території Одеської області є 32 безпечні зони для купання. Зокрема, ще 30 пляжів в Одесі та по одному – в Чорноморську та Приморському.