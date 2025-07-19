Машина волонтерів наїхала на російську міну, яка здетонувала

На Херсонщині на міні підірвалося авто з трьома волонтерами. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА у суботу, 19 липня.

За даними ОВА, інцидент стався ввечері п’ятниці, 18 липня. Автомобіль із трьома волонтерами рухався через село Велетенське, розташоване на правобережжі Херсонщини за 15 км на захід від Херсону.

«Авто, в якому вони перебували, наїхав на вибуховий пристрій. Чоловіки, 30, 32 та 57 років, дістали мінно-вибухові травми та контузії», – повідомили у пресслужбі Херсонської ОВА.

Стан постраждалих волонтерів – легкий. Їм призначили амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 16 липня внаслідок російської атаки постраждав голова латвійського округу Егілс Гельманіс. Де саме він отримав поранення та в якому стані перебуває, наразі невідомо. Гельманіс перебував у відрядженні, під час якого допомагав доставляти ЗСУ транспорт та іншу допомогу.