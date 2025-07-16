Стан голови округу Огре Егілса Гельманіса стабільний

Внаслідок російської атаки в Україні постраждав голова муніципальної ради латвійського міста Огре Егілс Гельманіс. Про це із посиланням на представництво муніципалітету повідомило 16 липня LSM.lv.

Голова округу перебуває у відрядженні, де допомагає доставляти українській армії транспорт та іншу допомогу. Зазначається, що таке відрядження Гельманіс здійснює не вперше, а цього разу доставляв для війська приблизно 20 машин.

Внаслідок обстрілу у ніч на 16 липня литовський посадовець отримав поранення. Де саме це сталося, у представництві муніципалітету не розголошують з безпекових міркувань.

Представник муніципалітету Патрікс Гріва повідомив, що подробиці про стрілянину та чи госпіталізований Егілс Гельманіс, невідомі. Втім, із посиланням на українську сторону він запевнив, що стан здоров’я посадовця стабільний.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня росіяни завдали ударів по кількох українських містах. Під атакою опинилися Кривий Ріг, Вінниця, Харків та Суми, де є руйнування, загиблі та постраждалі.