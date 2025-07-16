У Сумах російський БпЛА вдарив по підприємству

У ніч на середу, 16 липня, російські війська завдали повітряних ударів по українських містах. Під атакою опинилися Кривий Ріг, Вінниця, Харків та Суми. Про це повідомили очільники обласний військових адміністрацій.

Зокрема, вночі 16 липня російські війська атакували Кривий Ріг балістичною ракетою та дронами. Про це повідомив голова оборони Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Такого ще не було. Балістична ракета і 28 «Шахедів» одночасно. Зруйновано промислове підприємство», – написав він.

Внаслідок атаки травми черевної порожнини отримав 17-річний хлопець, він у тяжкому стані. Також у місті зафіксували масштабні відключення світла. Система водопостачання перейшла на генератори.

Росіяни атакували також Харків, за 20 хвилин у місті пролунало щонайменше 17 вибухів. Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що більшість вибухів зафіксували у Київському районі. Попередньо Росія застосувала «Герань-22», відомо про 3 постраждалих.

Влучання внаслідок атак росіян є також у Вінниці, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та об’єкту промисловості. Поранення отримали 7 мешканців, також пошкоджені 4 житлових будинки в області. Загалом область цієї ночі атакували 28 безпілотників, з них орієнтовно 18 цілей знищила ППО.

Тоді як у Сумах російський БпЛА вдарив по підприємству, пошкоджені адміністративна будівля, транспортні засоби, а також два приватні будинки.

Доповнено о 09:02. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі 16 липня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» із Криму, а також 400-ми ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

ППО збила 198 БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 145 дронів-імітаторів було локаційно втрачено.

«Зафіксовано влучання 1 ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях», – додають у дописі.

Нагадаємо, у Сумах вранці понеділка, 14 липня, російська армія безпілотником поцілила по даху одного з навчальних закладів.