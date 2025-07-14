На місці прильоту в Сумах працюють відповідні служби

У Сумах вранці понеділка, 14 липня, російська армія безпілотником поцілила по даху одного з навчальних закладів. Унаслідок ворожої атаки є поранені громадяни. Про це повідомили виконувач міського голови Артем Кобзар, керівник ОВА Олег Григоров.

На опублікованих фото видно, що постраждали приміщення економічного факультету Сумського національного аграрного університету, зокрема Сумська бізнес-школа.

«Унаслідок атаки є поранені. Також пошкоджені будівлі. На місці працюють відповідні служби. З’ясовуємо деталі та масштаби руйнувань», – написав Григоров.

Як зазначив Артем Кобзар, травмований хлопець – у нього поранена нога. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Оновлено об 11:56. В обласній прокуратурі повідомили, що окупанти атакували безпілотником навчальний заклад близько 11:00. Унаслідок атаки поранено шестеро людей.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними журналістів, російський удар прийшовся по будівлі економічного факультету СНАУ. На місці влучання багато вибитих вікон.

З відкритих джерел відомо, що Сумський національний аграрний університет розташований на вулиці Герасима Кондратьєва, 160.

Наслідки атаки на університет у Сумах, 14 липня 2025 рік (Усі фото «Суспільне»)

Оновлено о 12:45. Олег Григоров уточнив, що через удар по Сумах постраждали шестеро людей: троє жінок та троє чоловіків. Їм надається медична допомога.

Додамо, повітряну тривогу у Сумській області оголосили о 09:09. О 10:54 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що чули вибух у місті.

Оновлено о 14:12. Згодом росіяни завдали повторних ударів по Сумах – вибухи лунали об 11:48 та 12:42 відповідно.

Після другого удару люди не постраждали. Під час третього прильоту росіяни поцілили по лікарні. Попередньо, одна людина поранена, пошкоджена будівля. Наслідки атаки зʼясовуються, написав Олег Григоров.