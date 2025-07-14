Окупанти випустили зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області

У ніч проти 14 липня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Повітряні сили знешкодили 108 ворожих безпілотників, ідеться в повідомленні командування.

З 18:30 13 липня росіяни випустили по Україні:

чотири зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області,

136 ударних БпЛА типу «шахед» і безпілотники-імітатори різних типів із російських Орла, Брянська, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а та з окупованої Донецької області.

За попередніми даними станом на 08:30 українська протиповітряна оборона збила 61 ворожий БпЛА на півночі, сході та в центрі країни. Ще 47 дронів-імітаторів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Результати роботи ППО 14 липня 2025 року (Інфографіка Повітряних сил)

Наразі відомо про влучання 28 БпЛА у 10 локаціях, уламки збитих дронів впали на чотирьох локаціях.

Дніпропетровщина – у Дніпровському районі внаслідок влучання БпЛА постраждали троє людей, їх госпіталізували.

«Дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. 51-річний чоловік – "важкий"», – повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.



Загорілись три будинки, два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири – пошкоджені.

Наслідки російського атаки на Дніпровський район, 14 липня 2025року (Фото з телеграму Сергія Лисака)

На Криворіжжі також виникла пожежа. Через російські удари понівечена інфраструктура.

Сумщина – росіяни атакували Шосткинську та Сумську громади. У Шосткинській громаді внаслідок ударів БпЛА та керованих авіабомб загинули двоє чоловіків – 50 та 55 років. Вони перебували на вулиці під час атаки та загинули на місці від отриманих травм. Також поранено четверо мешканців одного з багатоквартирних будинків – серед них 7-річна дитина.

«Госпіталізовані 30-річна мати з сином, вони не важкі. Ще одну 30-річну жінку прооперували. Також до медиків звернувся 30-річний чоловік, лікується амбулаторно», – повідомив очільник Сумщини Олег Григоров.

У Шостці пошкоджені близько 30 багатоповерхових, приватних будинків і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються.

У Сумській громаді внаслідок влучань БпЛА виникла пожежа, пошкоджені нежитлові будівлі.

Київщина – у Білоцерківському районі унаслідок атаки сталася пожежа господарчої споруди.



У Фастівському районі ліквідували пожежу складських приміщень. Пошкоджено шість вантажних автомобілів та ангар.

Миколаївщина – унаслідок влучання «шахеда» по Миколаєву виникла пожежа складського приміщення з матеріалами для харчової промисловості. Постраждалих немає.