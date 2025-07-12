Skynex – це зенітний артилерійський комплекс розробки Rheinmetall Air Defence

Повітряні сили у суботу, 12 липня, опублікували відео, як зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall показує бездоганні результати зі знищення російських ударних БпЛА.

Військові не стали розкривати деталі щодо того, де саме комплекс збив російські дрони.

«Час і місце залишимо в таємниці, але, як бачите, на кадрах, продуктивна робота 35-мм автоматизованої зенітної гармати неабияк надихає наших захисників неба», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Skynex – це зенітний артилерійський комплекс розробки та виробництва компанії Rheinmetall Air Defence. Головним озброєнням комплексу якої є дистанційно керовані автоматизовані 35-міліметрові зенітні гармати Oerlikon Revolver Gun Mk3. Вони мають дальність стрільби близько 4000 м і здатні уражати літаки та вертольоти, а також дрони, артилерійські снаряди, мінометні міни та високоточні снаряди.

Виробник зазначає, що використання боєприпасів цієї системи є значно дешевшим, ніж аналогічні системи наведення керованих ракет. Зокрема, знищення типової повітряної цілі може коштувати близько 4 тис. євро, що приблизно у сто разів менше за показники системи IRIS-T.

Нагадаємо, у ніч та вранці суботи, 12 липня, російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожим ударом були захід, центр та схід країни.

Повітряні сили повідомили, що російські окупанти атакували Україну 623 засобами повітряного нападу.