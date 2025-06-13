Бомба знищила ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів

Українська бойова авіація завдала ефектного удару по цілях російської армії на Запорізькому напрямку. У п’ятницю, 13 червня, Повітряні сили ЗСУ опублікували відео бойової роботи.

Винищувач МіГ-29 авіації Повітряних сил завдав високоточного удару керованими авіабомбами по пункту управління операторів БпЛА противника на Запорізькому напряму.

Як розповіли військові, друга бомба знищила ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів.

«Дякуємо партнерам за високоточні і ефективні “аргументи”», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 9 червня, українські захисники завдали удару по аеродрому «Саваслейка» Нижньогородської області РФ. Унаслідок атаки ворог втратив два винищувачі.