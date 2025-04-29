Пілот винищувача МіГ-29 знищив черговий ворожий дрон-камікадзе

Пілот винищувача МіГ-29 знищив ворожий дрон «Шахед» під час атаки росіян зранку у вівторок, 29 квітня. Відео опублікувало Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ.

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним Denfix знищив зранку 29 квітня черговий ворожий дрон-камікадзе, піднявшись у небо на перехоплення.

«Denfix – льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Одне з його завдань – знищення російських крилатих ракет та ударних дронів», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили зазначають, що росіяни збільшують кількість ударних безпілотників під час атак, тому для їх відбиття залучаються усі сили і засоби, серед яких зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. Також за необхідності в небо для перехоплення цілей підіймається винищувальна авіація.

«Як правило, росіяни атакують «шахедами» вночі. Але цього разу вони завдавали свого удару рано-вранці. Виявляти і знищувати дрони засвітла легше. Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі», – розповів льотчик.

Відомо, що на бойовому рахунку пілота вже понад два десятки знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, на Донеччині військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади збили російський експериментальний розвідувальний дрон «Мерлин-ВР», який коштує 300 тис. доларів. Відео успішного ураження ворожого розвіддрона опублікували 24 квітня.