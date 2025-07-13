У неділю, 13 липня, російська армія атакувала безпілотником мотоблок на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки є загиблий та постраждалий. Про це повідомили керівник Сумської ОВА Олег Григоров та обласна прокуратура.

За даними прокуратури, обстріл стався на території Стецьківського старостату близько 15:40. Двоє братів їхали мотоблоком, коли їх атакував російський дрон.

Через ворожу атаку загинув 57-річний чоловік, його брат дістав поранення.

Прокуратура веде досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що призвело до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Олег Григоров закликав мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння через системні атаки ворогом цивільного транспорту.

Також Григоров повідомив, що впродовж дня фіксувалася активність російських БпЛА у Сумах та на підльотах до міста. Один з ворожих дронів влучив в обʼєкт критичної інфраструктури Сум.

«Частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення. Фахівці оперативно працюють над ліквідацією наслідків атаки», – додав очільник області.

Нагадаємо, 9 липня російські військові дроном вбили однорічного хлопчика у селі Правдине на Херсонщині. Його 64-річна бабуся дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

12 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські бійці ліквідували операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті однорічного Дмитрика.