9 липня на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине загинув однорічний Дмитрик

Українські воїни помстилися російським військовим, які 9 липня вбили однорічного хлопчика у селі Правдине на Херсонщині. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у суботу, 12 липня.



У середу, 9 липня, близько 12:10, російські війська за допомогою БпЛА «Молнія» атакували село Правдине Білозерської громади Херсонської області. Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

Станом на 12 липня є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, ліквідовано. Генштаб зазначив, що напрямок запуску ударного дрона росіян було визначено – окупанти запустили безпілотник з району тимчасово окупованого населеного пункту Гола Пристань. Згодом українські захисники встановили й точну локацію, де перебував екіпаж військових злочинців – росіяни розмістилися у п’ятиповерховому нежитловому будинку.



«У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося», – розповіли у Генштабі.

Зазначимо, що бригада «швидкої» також надала допомогу 64-річній бабусі хлопчика, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.