Росіяни з дрона атакували село Правдине, 9 липня 2025 рік

У середу, 9 липня, російська окупаційна армія атакувала громаду на Херсонщині безпілотниками. Через атаку ворожого дрона загинув однорічний хлопчик, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У селі Правдине Білозерської громади росіяни атакували з дрона однорічного хлопчика та літню жінку, які перебували на подвірʼї будинку. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці», – написав Прокудін.

Керівник Херсонщини розповів, що бригада «швидкої» надала допомогу 64-річній жінці, яка дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждала відмовилась від госпіталізації.

До слова, упродовж минулої доби під вогнем російської авіації, артилерії та дроновими атаками перебували 46 населених пунктів Херсонської області, включно з Херсоном.

Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 17 – дістали поранення.